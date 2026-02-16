◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)

スピードスケートの女子500メートルで郄木美帆選手が銅メダルとなり、今大会2個目のメダル獲得。自身通算9個目のオリンピックのメダル獲得となりました。

レース後郄木選手は「前回の北京オリンピックの時より順位を1つ落としてしまったんですけど、今回は簡単に上手くいくと思っていなかったので、その中でもメダルを取り切れたということには素直にうれしいなと思いました」と振り返りました。

今大会2つめのメダルに「種目の中で差があるわけではないんですけど、やってきた本数というものが違うので、1000メートルでの銅メダルというのはすごい悔しい気持ちというのもあったんですけど、500メートルの銅メダルはまた違う思いがあります」と語りました。

郄木選手は2010年バンクーバー大会に当時15歳で五輪初出場、2014年のソチ五輪では代表権を逃しましたが、2018年の平昌五輪では4つの種目に出場し、1000メートルで銅、1500メートルで銀、チームパシュートで金メダルを獲得しました。

2022年の北京五輪では銀メダル3つ、1000メートルで金メダルを獲得。そして今大会はすでに2つメダルを獲得し、合計9個目のメダルとなりました。

郄木選手はこのあと1500メートルとチームパシュートに出場予定です。

▽郄木美帆選手の五輪結果

◆ミラノ・コルティナ五輪(2026年)

500m(銅メダル)

1000m(銅メダル)

1500m(出場予定)

チームパシュート(出場予定)

◆北京五輪(2022年)

500m(銀メダル)

1000m(金メダル)

1500m(銀メダル)

3000m(6位)

チームパシュート(銀メダル)

◆平昌五輪(2018年)

1000m(銅メダル)

1500m(銀メダル)

3000m(5位)

チームパシュート(金メダル)

◆バンクーバー五輪(2010年)1000m(35位)1500m(23位)