せいろ、流行ってますね。

ヘルシーにいろいろ使えるし、見た目もかわいいし、流行るのは納得…なのですが、インターネットを彷徨っていたら、個人的には「せいろブームの次はこれでは？」と言いたくなるプロダクトに出会いました。

それは「電気蒸し器（电蒸锅）」。

いま、中国では健康志向の若い世代に人気が広がっているそう。

モノによっては起動から3秒で蒸気が出る。油を使わず、煙も出ない。都市部の1人暮らしの狭いキッチンでも場所を選ばない、と確かに欲しくなる理由がいくつも並んでいます。

日本にも卓上スチーマーや電気せいろは存在しますが、中国で広がりつつあるそれは、見た目からして違いました。

image: Baidu

例えば、あるブログで使用感がレビューされていたものは、琥珀色のガラスドームに、温かみのある丸いフォルムがかわいらしい。もちろん他にもステンレスやプラスチック製もあります。

そして、どれも大容量！ 多くは多段式で、パンや饅頭をたっぷり並べても、お魚1匹ドーンと置いても余裕がある。

image: rednote

中国版Instagramの「小紅書（rednote）」も見てみると、間仕切りのようにお皿をいくつも並べて、そこへ下ごしらえをした食材を入れ、一気に蒸し上げて料理を何種類も仕上げる使い方がたくさん投稿されていました。これいいなぁ。

蒸し料理、「95後」に刺さる

image: 科技Locke

中国の市場調査機関「中国报告大厅」が2024年に公開したレポートによれば、2024年の中国における電気蒸し鍋市場規模は158.4億元（約3500億円）で、前年比5.7%増。2025年は167.9億元（約3700億円）に達するという展望もありました。

その成長を後押ししているのが、いわゆる「95後（1995年以降生まれ）」と呼ばれている若者層です。日本だと「Z世代」なんていわれているあたりですね。

背景にあるのは健康志向だけでなく、現実的な「ズボラ計算」です。油を使わないから換気扇の掃除が楽、狭い賃貸のキッチンでも使いやすい、そして外食・デリバリーへの依存を減らせる。そんな理由がポップアップするたびに「実に合理的な理由である」と頷いてしまいます。

親世代は蒸し料理を「老人料理」と古臭く見ていたらしいですが、現代のニーズとテクノロジーがしっかり噛み合って今こそ必要なものになったわけですね。

CLARAというブランドが気になる

image: CLARA

さらに調べてみると電気蒸し器はいろいろなメーカーがあるようですが、ひときわ存在感を放っていたブランドが「CLARA」です。

公式サイトによれば、創業チームは10年以上にわたって「ガラス家電」の技術開発に力を入れてきたそう。見た目の端正な感じがいいですね。電気ポットあたりもそそられる。

CLARAのブランドストーリーとして語られるのは、「黒い石鍋との出会い」です。高温の石鍋に食材が触れた瞬間の「ジュワッ」という音、立ち上がる香り。その「瞬間の高温が食材の旨みを引き出す」という東洋の料理哲学を、現代の電気製品に落とし込むことがブランドの核になったと言います。

と、なんだか少しドラマチックに過ぎる気もしますが、瞬間的に蒸気を発生させ、3秒で110℃の高温に達するという「高温急速加熱システム」の設計には、確かにその思想が宿っていそう。

image: 睿策家居店

ちなみに、角形の多段式だけでなく、CLARAにはドーム型のタイプもありました。弧状のカーブが水蒸気を壁面に沿って受け流すから、「包子の表面が水浸しになる悲しみ」を防ぐとされています。丸皿や茶碗とのフィット感も高そうですよね。

ドームにはホウケイ酸ガラスを一体成型で使用。-20℃から250℃の温度差に耐え、金属・研磨粉・プラスチック不使用という食品グレードの基準を謳います。

予約・保温はそれぞれ最長12時間に対応しているため、「就寝前にセットして、朝起きたら温かい朝食が待っている」という炊飯器的な使い方もできます。

image: 科技Locke

側面から補水が可能なため、使用中に蓋を開ける必要もありません。

タイマーでセットしておいて、ほかほか蒸し料理で朝ごはん…なんて、かなりうれしい使い方ではないでしょうか。

日本展開は…と思ったら…東芝さん！松下さん！

image: 东芝京东自营旗舰店

CLARAは京東（JD.com）といったECモールで販売が確認できましたが、日本向けの正規展開はありません。

どうか日本にもいい感じに来てくれないかしら…と見ていたら、「東芝JD.com直営旗艦店」が自社の電気蒸し器を発売していました！

そういえば、2016年に中国の家電大手「美的集団」に白物家電事業が買収されたんでしたね。これもその一環で東芝ブランドとして発売されているのかもしれません。

さらに、「パナソニック家電 JD.com 公式旗艦店」でも自社製品を売っていました。これ、やる気になれば日本展開いけるのでは…？

image: 松下电器京东自营旗舰店

せいろブームで「蒸す」という調理法の価値に気づいた人、試したかったけど手が出てなかった人、自動調理の選択肢を増やしたい人にとって、もってこいだと思うんです。

東芝さん、松下さん、どうでしょう！日本でも、電気蒸し器！

Source: 东芝京东自营旗舰店, Baidu, rednote, 科技Locke, CLARA, 睿策家居店, 松下电器京东自营旗舰店