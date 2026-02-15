image: RRAuction（generated at whisk）

元Apple（アップル）のえらい人が持っていた、謎ガジェット現る。

ボストンのオークションハウス「RR Auction」が開催したApple 50周年記念オークションに、ちょっと不思議なアイテムが出品されました。

CASIO（カシオ）のLCDカラーテレビ「TV-6500」の前面パネル左下に、白いApple Computerロゴが印字されたものです。

image: RRAuction

スペックとしては、本体サイズが約8.9cm角×4.4cm厚のコンパクト設計。見た感じ、特別仕様というわけでもなさそう。でも、なぜAppleのロゴが？

オークションの出品説明には「元Apple社アカウントエグゼクティブのコレクション」とだけ書かれており、それ以上の来歴は記載なし。つまり、どういう経緯でAppleのロゴが入ったのかは、現時点では公式には不明です。

image: RRAuction

ひとつ手がかりになるのは、ロゴがレインボーカラーのりんごではなく、モノクロバージョンであること。変わったのは1998年でした。

TV-6500についても調べてみると、Internet Archiveに1988年制作だというサービスマニュアル＆パーツリストが残っていました！ ほかにもメルカリで91年製のものが出品されていたりしたので、1980年代後半〜1990年代に流通していた機種とすれば、時代感はそれなりに合います。

とはいえ「良好な状態ですが、未テストです」という強気な条件にもかかわらず、オークションでは落札価格は1,073ドルということで、日本円にしておよそ16万円。推定落札価格が200ドルあたりと設定されていたことを考えると、最終的に5倍以上に跳ね上がった形です。

YouTubeでTV-6500が動いている映像も発見できたのですが、今にしてみれば、写りはかなり味のある感じ。

企業の内部イベント用グッズ？ 営業担当者が顧客に配ったプロモアイテム？あるいは単に「Apple好きのエグゼクティブが個人的に作った」もの？

インターネットを自分なりに掘り返してみたのですが、同型・同仕様の個体は見当たりませんでした…（何かご存じの方がいたら、ぜひ教えてください）。

image: RRAuction

Apple TVが誕生したのは2007年。でも、このポケットサイズの液晶テレビには、それより何年も前から「Apple」が刻まれていた。こっちを「元祖Apple TV」と呼ぶには少々乱暴ですが、ガジェット史の小さな余白に誰かが書き込んだ謎のメモみたいで、なんか、好きです。

