【レポート】ENHYPENが逃亡中のヴァンパイアとして日本のファンの前に登場！『ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’』開催

ENHYPENが2月14日にお台場にて7th Mini Album『THE SIN:VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’を開催した。

■逃避中のヴァンパイア（ENHYPEN）が約千人のファンと交流を楽しむ

ENHYPENは、2月14日に『ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’』をユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催し、約1,000人のENGENE（ファンダム名）と対面した。同イベントは先立ってソウル・香港で開催されており、これが3回目となる。

ENHYPENは「世界中を逃避中のヴァンパイア」という設定でステージに登場。チャプター映像のストーリーやメッセージに関するトークやエピソードを語った。

そして不安そうな相手を慰める様子が描かれた歌詞が好評の収録曲「Big Girls Don’t Cry」の歌詞にちなみに、曲に合わせて慰めるジェスチャーをするコーナーや、逃避行を共にしてきた恋人への愛のメッセージを日本語で伝える、

さらに収録曲「Stealer」のフルバージョン映像上映といったサプライズも用意され、会場はファンの熱気で大いに盛り上がった。

最後にENHYPENは「2026年初めてのイベントで皆さんと会えて幸せな時間だった。今年もENGENEの皆さんが喜ぶようなものをたくさん用意しているので、楽しみにしていてほしい」とファンへのメッセージを送った。

7th Mini Album『THE SIN : VANISH』は、人間とヴァンパイアが共存する社会のタブーを破り、愛の逃避行を敢行した恋人の物語を描いたコンセプトアルバムとなっており、3月にJAPAN Editionがリリースされることも決定している。

