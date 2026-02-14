ガジェットポーチは両面がスケスケだと出し入れしやすいよ
透け感を意識してます。
レトロブームでゲーム機やカメラや腕時計など、近年はスケルトンなガジェットが豊作です。何でもかんでも透けてりゃイイわけではありませんが、モノによっては中身が見えてたほうが便利な場合もあります。
充電器やケーブルやイヤホンなどをまとめるガジェットポーチも、透けてると便利な道具。「しまったハズなのにバッグの中で見つからない！」が格段に減ることになります。
スケルトンなガジェットポーチ
サンワサプライの透明ポーチは、両面が透明なので開けなくても目的のブツがどこにあるのか一発で分かります。ダブルファスナーで大きく開くので、探す時間が短縮できればイライラも起こりません。
Lサイズの「200-BAGIN038CL」は、19cm×13cmで厚みが6cm。ACアダプターや大型バッテリー、マウスだって収納できます。
サンワダイレクト ガジェットポーチ クリア Lサイズ
1,980円
Amazonで見るPR
Mサイズの「200-BAGIN039CL」は20.5cm×10cmで厚みが6cm。どちらも内側にはゴムバンドとメッシュポケット付きの間仕切りがあるので、充電ケーブルや小さなアイテムをまとめるのに便利です。
サンワダイレクト ガジェットポーチ クリア Mサイズ
1,880円
Amazonで見るPR
何を入れてもOK
文房具やカメラ機材、化粧品や旅行グッズなど用途は何でもOK。便利だからとアレコレ詰め込んだらズッシリ重くなりそうですけどね。
スケルトンなプロダクトが人気の中で、収納ケースがスケルトンになるのは正解。見た目のクールさだけでなく、使い勝手も大幅アップですね。
Source: SANWA DIRECT (1, 2) , Amazon (1, 2)
