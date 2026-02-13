この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場勤務】この3つが限界なら今すぐ辞めてOK｜続けるべき人・辞めるべき人の分岐点」と題した動画を公開。工場勤務者が抱える「仕事を辞めるべきか、続けるべきか」という葛藤に対し、自身の経験から導き出した7つの明確な判断基準を提示した。



ケンシロウ氏は、工場勤務者から「もう限界かもしれないけど、辞めていいのかわからない」という相談を頻繁に受けると語る。転職にはエネルギーが必要なため、多くの人が判断に迷う現状があると指摘。動画では「続けるべきか・辞めるべきか」の判断材料として、具体的な7つの基準を挙げた。



まず一つ目に「辞める想像をすると少しホッとする」状態を挙げる。これは「今の仕事に追い詰められている状態」のサインであり、「辞めた方が確実」だと断言。次に「体に不調が現れる」場合を挙げ、腰痛や手首の痛みなどが悪化し、1ヶ月経っても治らないのであれば「一生無理」と述べ、体を壊す前に決断すべきだと警告した。さらに「職場の良い所が1つもない」と感じる場合も危険な兆候だという。給料や人間関係、環境など、何一つポジティブな要素が見いだせない職場は「長く続かないサイン」だと指摘した。



その他にも、「ミスがない日でも家に帰ると異常に疲れる」「半年前と比べて何も変わっていないと感じる」「職場の不安要素を自分のせいだと思い始める」「将来の話を無意識に避けてしまう」といった心理的・環境的なサインを解説した。



最終的にケンシロウ氏は、これら7つの基準のうち「3つ当てはまったら辞める判断は間違っていません」と結論付ける。すぐに辞める決断ができない場合でも、まずは転職相談などを通じて「次の選択肢の情報を手に入れる」ことが重要だとし、自身のキャリアを客観的に見つめ直すきっかけを持つよう視聴者に促した。