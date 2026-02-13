鶏肉のトマト煮【材料】（4人分）鶏もも肉 2枚塩コショウ 少々小麦粉 大さじ 1新玉ネギ 1個ニンニク(みじん切り) 1片シメジ 1パックグリーンアスパラガス 1束ベーコン 2~3枚塩コショウ 少々オリーブ油 大さじ 2バター 20g<煮込み用調味料>ケチャップ 大さじ 4水煮トマト(缶) 1缶赤ワイン 100ml水 50ml固形スープの素 1個ローリエ 2枚【下準備】1、鶏もも肉は1枚を4つに切り、塩コショウをして小麦粉を薄くまぶす。2、新玉ネギは縦半分に切り、4つのクシ切りにする。3、シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。4、グリーンアスパラは茎の固い部分を少し切り落とし、固い外皮をピーラー等で削ぎ、分量外の塩を入れた熱湯でゆでて水に取り、粗熱が取れたら、長さ2cmに切る。5、ベーコンは幅1cmに切る。【作り方】1、フライパンにオリーブ油とバター10gを中火で熱し、鶏もも肉の両面にこんがりと焼き色をつける。2、煮込み鍋にバター10gとニンニクを入れて中火で炒め、香りが立ってきたら新玉ネギを加え、しんなりするまで炒める。ベーコン、シメジを加えてさらに炒め合わせる。3、＜煮込み用調味料＞を加え、煮立ったら(1)の鶏もも肉を加え、再び煮立ったら弱火にし、蓋をして時々混ぜながら20〜25分煮る。最後に塩コショウで味を調える。器に盛り分け、グリーンアスパラを散らす。【このレシピのポイント・コツ】鍋に入る長さに切ってゆでて下さい。水煮トマト缶がホールトマトの場合は手でつぶしながら加えて下さい。