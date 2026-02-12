【「Algorithm Prescription」プロジェクト】 2月12日 プロジェクト始動 【「Algorithm Prescription」無料体験版】 2026年第2四半期 配信予定

松竹イノベーション推進部ゲーム事業室は2月12日、PC向け新作ビジュアルノベルゲーム「Algorithm Prescription」（アルゴリズム プレスクリプション）プロジェクトを始動したことを発表した。本作の無料体験版は、今年第2四半期にSteamにて配信予定。

本作は「恋愛×サスペンス」をコンセプトにしたビジュアルノベル。物語は、世界初の完全AI管理都市として栄える「Xenoria（ゼノリア）」を舞台として繰り広げられる。

無料体験版では、主人公視点ではなく第三者視点で物語が展開し、主人公と登場人物の関係性や世界観を知ることができる。ストーリーには本編へつながる伏線が多く含まれているとのこと。

またプロジェクト始動にあわせて、今まで隠されていた世界観や登場人物のビジュアルが公開された。デザインは、イラストレーターの白皙氏が手がける。物語を彩るキャスト陣は、後日公開される。

日本語版公式Xも開設されており、最新情報を随時投稿予定。また後日、本作のキャンペーンが実施される。

Algorithm Prescription

2月12日 プロジェクト始動

【無料体験版あらすじ】

病院の広報に異動してきたばかりの【コウ】は、いきなり次号の担当者になってしまう。本作の主人公【心】の協力で取材は順調に進むものの、コウは過去のトラウマのせいでプレッシャーを感じていた。そのことを察した心は――

主人公（心）ではなく、第三者視点（コウ）で、彼らとの関係を垣間見る物語。

世界観

「Xenoria（ゼノリア）」は世界初の完全AI管理都市として栄えている。AIによって管理されることで、自分に合った最高の環境で生活できることから近年人気の都市になってきている。

登場人物

「Algorithm Prescription」作品概要

タイトル：「Algorithm Prescription」無料体験版

ジャンル：ビジュアルノベル

サブジャンル：沼系恋愛サスペンス

発売日：2026年第2四半期

音声：日本語フルボイス

字幕：日本語、簡体字、繁体字、英語

プラットフォーム：Steam

推奨ハッシュタグ：「＃アルプレ」

【Staff】

原案：松竹株式会社・Leonasoftware・GameBridge

開発・販売：松竹ゲームズ

シナリオ：松竹 Re,ARE

イラストレーター：白皙

キャスト：後日公開

(C)SHOCHIKU Co.,Ltd. All Rights Reserved.