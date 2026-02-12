【CAPCOM CUP 12 / SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025】 開催期間：3月11日～3月15日

カプコンは、「ストリートファイター6」公式世界大会「CAPCOM CUP 12」と「SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025」のライブ視聴について新情報を発表した。

昨年に引き続き、日本・両国国技館で開催される公式世界大会「CAPCOM CUP」。シーズンの最後を締めくくる公式世界大会ということで、「ストリートファイター」競技シーンの中で、最も注目される大会のひとつだ。

しかし、「CAPCOM CUP 12」においては、決勝戦のライブ配信が有料となることで物議を醸していた。これまでの「CAPCOM CUP」では無料だったことに加え、単日チケットは4,000円、両日セットチケットは6,000円という価格設定が話題となった。

日本を含む各国の「ストリートファイター6」プレーヤーから意見が飛び交い、本件について「ストリートファイター6」のディレクターを務める中山貴之氏も反応。カプコン公式は「ライブ視聴有料化決定の背景」として事情を説明し、今後について協議を重ね、準備が整い次第案内するとしていた。

そして、開催1カ月前である2月12日に新情報を発表。ライブ視聴チケットの新価格を発表した。新価格は単日チケットが900円＋手数料、両日セットチケットが1,500円＋手数料。電子チケット販売プラットフォーム「SPWN」にて本日より販売されている。

また、「ストリートファイター6」と連動したトライアル施策として、3月14日の「CAPCOM CUP 12」決勝戦および、3月15日の「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」決勝戦の2日間については、バトルハブの新機能「ライブ配信機能」で大会の模様がライブ配信される。

トライアル施策となるため、複数回不定期で配信を中断することがあるほか、巻き戻し視聴/アーカイブ視聴ができず、実況解説音声が入らない。加えて、サーバーの上限により視聴可能人数に上限がある。さらに、Nintendo Switch 2版ではライブ配信機能を利用できない。

(C)CAPCOM