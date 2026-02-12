サッカーJ2・ブラウブリッツ秋田の運営会社は2月12日、客から電話やメール、SNSなどを通じて「頭がおかしい」「バカ」などの過激な言動が届いていることを明かし、注意を呼びかけた。

同社では昨年3月に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定した。

近年、スポーツ界でも問題視されているサポーターや第三者による過度な要求、誹謗中傷から選手やスタッフを守る姿勢を明確にした形だ。

●「バカ」「頭がおかしい」人格否定の言動が相次ぐ

クラブによれば、これまでクラブ運営をめぐり、真摯な意見対応を行ってきた一方で、一部の客から「人格を否定するような過激な言動や合理的理由のない要求がなされる事案が発生」しているという。

具体例として、長時間にわたる電話、大きな怒鳴り声や「バカ」「頭がおかしい」「常識がない」といったスタッフの人格を否定するような言動、そして客観的事実に基づかない批判や中傷などが挙げられている。

そのうえで、3月に策定したカスハラ基本方針を改めて紹介。サポーターや取引先などを含んだ「客」によるカスハラ該当行為があったと判断した場合、「試合会場や練習会場、イベント会場等への入場をお断りさせていただく場合がある」とし、悪質なケースについては「警察や弁護士に相談」としたうえで法的措置を含めた厳正な対応を辞さない構えを見せている。

同社は同日、「新スタジアム整備に関する当社の考え方について」も公式サイト上で公表した。