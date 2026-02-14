この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

糖尿病歴34年の60歳「もらえるとは思ってなかった」障害年金相談で判明した受給の可能性と立ちはだかる“初診日証明”の壁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が「【年金リアル相談】障害年金に該当する？しない？…梅子の従兄60歳の年金相談」を公開した。動画では、1型糖尿病を患う60歳の従兄が登場し、社労士と共に障害年金の受給可能性を探る様子が映し出された。



対談は、従兄の病歴の確認から始まった。26歳の時に1型糖尿病と診断され、即入院となった従兄は、「迷惑かけるかもしれない」と会社員を辞職。現在はウーバーイーツの配達員として働いているが、「いつ起こるか本当に分からない」という低血糖の恐怖と闘いながら、1日おきの勤務で体調を調整しているという。相談に同席した社労士は、会社員時代に発症していることから「障害厚生年金の3級に該当する可能性が高い」と指摘。しかし、ここで大きな壁が立ちはだかる。



受給には「初診日」の証明が不可欠だが、従兄が最初に受診したクリニックは既に廃院していたのだ。「病院がなくなってるのが一番ダメなんですよね」と諦め顔の従兄に対し、社労士と梅子は「お薬手帳だけでもあれば証拠になる」と食い下がる。「もらえたらラッキーくらいにしか思ってない」と期待しすぎないように振る舞う従兄だが、その言葉の裏には、年老いた母と暮らす中での経済的な切実さも滲んでいた。



動画の最後にはアフタートークが収録され、撮影後に事態が急転したことが明かされた。従兄は当初乗り気ではなかったものの、社労士の尽力により、なんと30年前の初診日を無事に証明できたという。現在は審査結果待ちの状態であるが、諦めずに専門家へ相談することの重要性が伝わる内容となっている。