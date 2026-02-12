ヴォルフスブルクFW塩貝健人がテストマッチでゴール

ドイツ1部ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人は現地時間2月12日、4部のSVメッペンとの練習試合に先発出場し、移籍後初となるゴールを記録した。

チームも2-0で勝利を収めている。現地メディア「Voetbal International」は「塩貝健人がヴォルフスブルクのシャツを着て、非公式ながら最初の得点を手にした」と、新天地で一歩を踏み出した20歳のアタッカーを称えた。

試合は開始早々に動いた。スタメンに名を連ねた塩貝は、開始わずか2分で決定機を確実に仕留める。ペナルティーエリア内から放った低い弾道のシュートで相手GKを破り、先制ゴールを奪ってみせた。これに同メディアは「開始2分以内に、塩貝は低いシュートでメッペンのゴールキーパーを翻弄し、すでに先制弾で結果を出した」と、その電光石火の先制劇を詳しく報じている。

今夏にオランダ1部NECナイメヘンから1000万ユーロ（約16億円）の移籍金で加入した塩貝は、新天地での適応を着実に進めている。前所属のNECでは「スーパーサブとして知られていた」と紹介されており、エールディヴィジでの全7得点を途中出場から記録していたという。しかし、この日の練習試合では「ついに均衡が破れた」と指摘されており、待望のゴールが生まれたことへの注目度は高い。

前半のみの出場で交代となった塩貝だが、「日曜日にブンデスリーガ初ゴールへの挑戦を続ける」と言及している。現地時間2月15日に行われる次節RBライプツィヒ戦で、この勢いのままリーグ戦初得点が生まれるか大きな期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）