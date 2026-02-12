木村拓哉演じる風間公親は、なぜ冷酷無比になったのか!? 8分に及ぶ、映画『教場』シリーズ振り返り映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2020年から始まった『教場』シリーズを網羅する、8分に及ぶスペシャル映像が解禁された。

■映画『教場 Reunion／Requiem』へと続く風間公親の軌跡をたどる特別な映像

その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた、長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館刊）。2020年に、木村拓哉が冷酷無比な鬼教官・風間公親（かざま きみちか）を演じるSPドラマ「教場」が放送。2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場 II』が、2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親 ―教場0―』が放送されるなど、熱狂的な『教場』ファンを生み出し、大人気シリーズとなった。

そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち『教場』シリーズの集大成となるプロジェクトが始動し、シリーズ初となる映画の公開が決定。

2025年1月1日より前編となる映画『教場 Reunion』がNetflixにて独占配信され、2月20日より後編の 映画『教場 Requiem』が全国の劇場で公開。ひとつの物語を、配信と劇場で前後編として繋ぐ、前例のない公開方法が大きな話題となっている。

さらには、2月14日20時より前編『Reunion』の地上波初放送も決定。映画『教場』プロジェクトは、さらに勢いを増している。

そして、このたび『教場』シリーズを網羅するスペシャル映像が解禁。今作にも出演している風間教場の卒業生たちの衝撃的な警察学校生時代を描いたSPドラマ『教場』『教場 II』、鬼教官・風間公親が生まれるきっかけとなった風間の過去を描いた連続ドラマ『風間公親 ―教場0―』から、最終章となる映画『教場 Reunion／Requiem』へと続く、風間公親の軌跡をたどる特別な映像となっている。すべての『教場』ファンは要チェックだ。

■映画情報

映画『教場 Reunion』

01/01（木）Netflixにて配信開始

※地上波放送

02/14（土）20:00～ フジテレビ土曜プレミアム枠にて放送

映画『教場 Requiem』

02/20（金）劇場公開

出演：木村拓哉

綱啓永 齊藤京子 金子大地 倉悠貴 井桁弘恵 大友花恋 大原優乃

猪狩蒼弥 中山翔貴 浦上晟周 丈太郎 松永有紗

佐藤仁美 和田正人 荒井敦史 高橋ひとみ

白石麻衣 染谷将太 川口春奈 味方良介 大島優子 三浦翔平 濱田岳 福原遥 杉野遥亮 ／ 趣里

佐藤勝利 中村蒼

坂口憲二 森山未來／ 小日向文世

原作：長岡弘樹『教場』シリーズ／『新・教場』『新・教場2』（小学館刊）

監督：中江功

音楽：佐藤直紀

脚本：君塚良一

(C)フジテレビジョン (C)長岡弘樹／小学館

