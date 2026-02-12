スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が登場。1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1本目に83.00点、2本目に85.50をマークし、7位で決勝に進出した。米解説も「マジかよ」「信じられないんだけど……」と驚きの声をあげた。

大歓声を受け、満身創痍の王者が1回目のランに臨んだ。序盤から鮮やかにトリックをメークすると、ラストはダブルコーク1440で締め83.00点をマーク。2回目のランは85.50点とスコアを伸ばした。

かつてない試練が訪れたのは、25日前の1月17日だった。五輪前最後の実戦だったW杯（スイス・ラークス）で、板が折れ曲がるほど激しく転倒。顔から出血し、複数個所の骨折などを負った。

そんな中で見せた王者の滑り。米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」で解説を務めたトッド・リチャーズ氏は1本目の際、「マジかよ。かなりの勢いで滑っています」「痛みを感じていないかのように見えますね」「信じられないんだけど、骨盤骨折だって？」と驚きの声を漏らした。

実況が「その通りです」と応じると、リチャーズ氏は「これほど高く飛んでいるのに軽々やっているように見えます」「最高到達地点17.3フィート（5.3メートル）。見てくれよ！ 特大ジャンプですよ」と唖然としながら絶賛していた。



