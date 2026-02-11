この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【鳥海翔】新NISAで今が良くても駄目な理由とは？10年後以降に大損をすること3選について紹介します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「新NISAで今が良くても駄目な理由とは？10年後以降に大損をすること3選について紹介します！」と題した動画を公開。新NISAで10年後、20年後に後悔しないために、早く決めておくべき3つの重要なポイントを解説した。



鳥海氏はまず、多くの投資初心者が陥りがちな失敗の要因として「判断要素が多すぎること」を挙げる。良かれと思って全世界株式やS&P500、NASDAQ100、日本株、インド株などを複雑に組み合わせたポートフォリオは、かえってリターンを悪化させる可能性があると指摘。実際に、ある期間でシミュレーションした結果、複雑なポートフォリオ（年利17%）が、単純な全世界株式100%の投資（年利20%）に劣後した例を示し、「頑張って考えた結果、シンプルなインデックス投資に負けてしまう」現実を説明した。判断要素をみすみす増やし、自身で管理を複雑にすることが失敗の原因だという。



次に、氏は「いつ投資するかを決めること」の重要性を説いた。特に「暴落を待って投資する」という戦略は、「結局なにもできないことが多い」と警鐘を鳴らす。2024年のように株価が上昇し続けた相場では、暴落を待つ投資家は大きな機会損失を被った可能性がある。氏は、「毎月決まった金額を積み立てる」や「毎年年初に一括投資する」といったシンプルなルールを決め、それを淡々と実行する方が、長期的に見て良い結果につながりやすいと解説した。



最後に、氏は「特定口座に入っている資金をNISA口座に入れる」ことを強く推奨した。多くの人がNISAでの積立投資とは別に、特定口座に過去の投資信託や個別株を放置しているケースが多いという。この場合、リターンが不明確であることに加え、利益に対して約20%の税金がかかるという大きなデメリットがある。仮に元本300万円が500万円になった資金を10年間放置した場合と、一度売却して税金を払い、残りの資金をNISA口座で運用し直した場合を比較。シミュレーションでは、後者の方が約97万円も手取り額が多くなる結果となり、非課税の恩恵を最大限に活用することの重要性を強調した。



鳥海氏は、これら3つのポイントを押さえることに加え、最も重要なのは「入金力を上げること」だと結論付けた。小手先の投資テクニックを駆使するよりも、固定費の見直しや生活習慣の改善によって毎月の投資額を1万円でも増やす努力をする方が、10年後の資産に大きな差を生むと締めくくった。