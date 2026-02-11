猫がいる職場に新たな子猫が新入りとしてやってきました！すると、やって来たばかりなのに驚くほどくつろぐ姿がInstagramで大バズり！投稿には「声出して笑いましたw」「めっちゃ偉そうw」「立派な社長になりますわ！」といった声が寄せられ、記事執筆時点で197万回再生されています。

【動画：職場にやってきた『新入り保護子猫』→様子を見に行ったら…2日目とは思えない『まさかの光景』】

職場にやってきた新入り子猫の態度が…

Instagramアカウント「（有）大分浄化衛生工業所」さまは、大分県大分市に会社を構える浄化槽清掃維持管理の企業様です。ここでは、社員が仕事している同じ空間に、なんと保護猫さんたちが大勢いるのだとか！

そんな大分浄化衛生工業所に、新たな新入り子猫がやって来ました！職場の一角にサークルを設置し、その中で過ごしていたという子猫さん。気になって覗きに行く猫さんもいたそうです。

この日はまだ子猫がやってきて2日目。まだ環境に慣れず、怯えているかな、と思いきや……

なんと、すでにサークルの中でお腹を出してくつろぐ貫禄が！昨日まで野良猫だったとは思えないほどのくつろぎっぷりです……！

まだ2日目なのに貫禄たっぷり！

お腹を出してくつろぐ子猫さんは、毛布がふかふかで気持ち良いのでしょう。ウトウトと眠そうな様子を見せています。どうやらこの子は、推定生後2ヶ月ほどで、まだ赤ちゃんなのだそう。

カメラが近づいても、前足を触られても嫌がる素振りを見せない子猫は、「嵐」くんと名付けられたそうですよ！今後の成長がとっても楽しみな大型新猫・嵐くんなのでした！

野生を忘れたくつろぎっぷりが話題に

前日の夕方に保護され、ここにやって来たとは思えないほどのくつろぎっぷりは、Instagramでも話題に！投稿には「声出して笑いましたw」「めっちゃ偉そうw」「立派な社長になりますわ！」といった声が寄せられました。

現在、嵐くんはスクスクと成長し、すっかり職場の猫さん、社員さんたちとも仲良くなったそうです。

そんな嵐くんの現在の姿が見てみたいという方は、ぜひInstagramアカウント「（有）大分浄化衛生工業所」さまを覗いてみてくださいね！

