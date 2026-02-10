俳優の小芝風花がInstagramを更新し、俳優の八嶋智人に“手編み”のポーチを渡したことを明かした。

参考：小芝風花×笠松将の名バディ再び 『事件は、その周りで起きている』S3、3月9日より放送

投稿された写真には八嶋が嬉しそうに小芝からもらったポーチと写っている姿が。ポーチは表側が帽子の「M」を八嶋の「八」に変えて、メガネをかけるマリオの柄になっており、裏側にも大きな「八」があしらわれている。

キャプションでは「八嶋智人さんから『派手なポーチ』が欲しいとオーダーがあったので、私のバッグとお揃いに」と制作背景を綴る小芝。この“お揃い”とは、小芝が2月3日に更新したInstagramにて「初めてドット編みに挑戦しました」と披露した「スーパーマリオ」柄のバッグであり、クリボーや土管、ヨッシーの卵にルイージ、パックンフラワーなどお馴染みのキャラクターが色鮮やかに編み込まれていた。

これまでも小芝はイヤーマフラーなどお馴染みのアイテムを編んでは自身のInstagramで披露してきたが、最近はピクミンの帽子やカッパのぬいぐるみなど、クオリティの高い自作グッズが増えるばかり。投稿のたびに大き反響があり、八嶋へのプレゼントに対しても「八嶋さん絶対嬉しい！」「誰かのために編むのも好きってほんとに優しい」「オーダーで販売して！」などコメント欄が盛り上がっている。

八嶋は以前、ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』にゲスト出演した際、当時NHK BS時代劇の『あきない世傳 金と銀』で共演していた小芝に対し「19歳ぐらいから共演して知ってるんですけど（中略）現場でもスタッフさんをケアして、疲れているところをあまり見たことない。お芝居の解釈も凄いし、最近、一緒にいて尊敬し、元気がもらえる人って感じですかね。素晴らしいです」と小芝を絶賛していた。

（文＝リアルサウンド映画部）