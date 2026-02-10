許された！ 違う、これが正しいスタイルだ！

椅子にあぐらをかいてると「お行儀が悪い」みたいな印象ありますが、足の置き場を求めてついやっちゃいません？

僕もそのクチで、足組んだり、あぐらかいたり、体育座りしたりとフリーダムなんですけど、そんな行き場のない足を、サンワサプライのあぐらチェアが救ってくれそうなんです

Image: SANWA DIRECT

背もたれがないタイプのバランスチェア。

でも、かなり奇抜なカタチで、足を投げ出せるフットレストが備わっているのがポイントですね。ここに足を降ろしたり、あぐらをかいて座れるってわけだ！

注意点としては、座面やフットレストの高さ、位置はそこそこ調整できますが、高さ調節できる昇降デスクとの組み合わせが良いとのこと。

確かにこのスタイルなら、デスクの方の高さをあわせた方が、スウィートスポットにハマりやすそうですよね。

ちなみに…

Image: SANWA DIRECT

足を乗せてれば背筋がピンと伸びますし、ゆったりと肘置きにも使えます。

…か、完璧なソリューションではないか！ これ欲しい！

Source: SANWA DIRECT