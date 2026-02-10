Image: funprojects

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

水筒みたいに使えるオシャレなタンブラーはいかが？

クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「STTOKE 8ozモデル」は、美しいデザインとセラミック仕上げで風味を損ねないことで人気上昇中のサーモタンブラー。これまで大きいサイズにしかなかった止水仕様がついに小型モデルにも適用されました。

さらに水筒化キットも新色が加わり、春の新生活にもピッタリかも。先行セールでおトクになっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。

【"コーヒーカップ"にも、"ミニ水筒"にもなる】完全止水のタンブラー 5,885円 【単品5％OFF】 詳細をチェック

優れたデザインと口当たりの良さ

Image: funprojects

「STTOKE 8oz」は名前のとおり約240mlが入るマグカップサイズのタンブラー。シリーズで共通するのは内側が全てセラミック仕立てという点。

サーモタンブラーにありがちな金属臭や味がしないので、ドリンク本来の風味をしっかり楽しめるのが特長。コーヒーや紅茶はもちろん、セラミックで腐食しないので炭酸飲料やスポーツドリンクなどもOKなんです。

Image: funprojects

そして全体的なデザインにもこだわっているのもポイントのひとつ。持ちやすさも考慮した美しいカーブとカラーリングでデスクやテーブルを彩ってくれるでしょう。

オーストラリアで権威のあるGood Design Awards金賞も受賞していますよ。

蓋を閉めたらバッグにそのままイン

Image: funprojects

もともと8ozサイズは存在していましたが、今作は蓋が止水タイプに進化。写真のように逆さまにしても漏れません。

Image: funprojects

保温は約3時間、保冷は約6時間続くので、水筒のように持ち運んでも自宅やオフィスで楽しんでみては？

容量拡張＆アクティブ対応も

Image: funprojects

一緒に使いたいのがハイドレート＆エクステンションセット。ストローのような飲み口になり約160mlほど容量も追加。フックバンドで持ち歩けるので、ジムなどのアクティブシーンでより使いやすくなります。

Image: funprojects

他のサイズ（止水タイプ）でも使えるので、「STTOKE」ユーザーなら持っておいて損はないオプションかも。

Image: funprojects

カラーは5色。シックな白・黒もいいですが、春に向けてパステルカラーもいいですね。仲間やパートナーと色違いで揃えるなど、「STTOKE」で良きドリンク体験をしてみてください。

【"コーヒーカップ"にも、"ミニ水筒"にもなる】完全止水のタンブラー 5,885円 【単品5％OFF】 詳細をチェック

＞＞【"コーヒーカップ"にも、"ミニ水筒"にもなる】完全止水のタンブラー

Source: machi-ya

Do everything better.

仕事と暮らしが全部うまくいく役立つ情報をお届け