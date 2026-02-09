¤â¤Ï¤äÁö¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤³¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ä¥À¥¤¥à¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥«¡¼¤òºî¤ë¥á¡¼¥«¡¼BRABUS¡Ê¥Ö¥é¥Ð¥¹¡Ë¡£
¥Ù¥ó¥Ä¹¥¤¤ÎÊý¤Ê¤é¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ö¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡©
2024Ç¯¡¢¥Ö¥é¥Ð¥¹¤Ï¿·ºî¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBRABUS Signature Night 2024¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎºÇ¸å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡ÖBRABUS BIG BOY 1200¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÆâÁõ¤Ï´°Á´¤Ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÀ¸¤³¤³¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤È¤ê¤È¹ë²Ú¤µ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«±ÇÁü¤òÎ®¤·¸«¤·¤Ä¤Ä¡¢1:02:36ÊÕ¤ê¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¹õ¤¯¤Æ»Í³Ñ¤¤¡£¤Ç¤â´Î¿´¤ÎÆâÁõ¤Ï¡© ¼¡¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Áö¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¤É¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¡© ¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Æâ³°¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÂÑµ×À¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯·ÚÎÌ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹¤Ï12m¤Çµï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï30Ê¿ÊÆ¡£³°Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¶õ´Ö¤¬4.5m¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤È¥µ¥í¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿±¿Å¾ÀÊ¤Î¾å¤Ë¤â¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
IH¥³¥ó¥í¤ÇÄ´Íý¤ò¤·¤Æ¤â´¹µ¤¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤È¥È¥¤¥ì¤â¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤¹¡£
43¥¤¥ó¥Á¤Î4K¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢PS5¤âStarlink¤Ë¤è¤ë±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤â¡¢¥ï¥¤¥óÍÑ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áö¤é¤»¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤¤
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï12.8L¤Î6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ç¡¢ÇÏÎÏ¤Ï390kW/530hp¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï90km¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¤âÅëºÜ¤Ç°ÂÁ´¤Ë±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¥¾¥ó¥ÓÍÑ¤Î°ÜÆ°Í×ºÉ¤Ë
¹âµé´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë°ÜÆ°Í×ºÉ¡£¤â¤·À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤À¤±²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¥¾¥ó¥ÓÅª¤Ê½ªËö¤¬Íè¤Æ¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¥Ê¥·¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: YouTube (1, 2) , BRABUS via uncrate
Reference: Wikipedia