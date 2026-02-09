¡Ú±½¤Þ¤È¤á¡ÛiPhone 17e¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£ÀÇ½¤Á¤ç¤¤¥¢¥Ã¥×¤Ç²Á³Ê¤¹¤¨¤ª¤¡©
¤¨¤Ã¡¢º£Ç¯¤â½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î!?
¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Á°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖiPhone SE¡×¤Ï¿ôÇ¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡¢¡ÖiPhone 17e¡×¤¬¡ª
iPhone¤ÎÃæ¤ÇÉáµÚ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëiPhone 16e¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î2·î¡£
¤Þ¤µ¤«SE¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö16e¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¤§¡Ä¤Î¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿··¿¡¢iPhone 17e¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬¡© ¤É¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡© ¤³¤Î¥á¥â¥ê¹â¤Ê»þÂå¤ÇÃÍÃÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡ª
¡Ä¤Èµ¿Ìä¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿±½¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢iPhone 17e¤Î»Ñ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ãÌÜ¼¡¡ä
¡ü iPhone 17e¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê
¡ü iPhone 17e¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ü iPhone 17e¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡ü iPhone 17e¤Î¥«¥á¥é
¡ü iPhone 17e¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡ü iPhone 17e¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡ü ¤Þ¤È¤á
iPhone 17e¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§2·îÃæ¤ËÈ¯Çä¤Ç²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡©
È¯Çä»þ´ü¤ÏÀµÄ¾¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±½¤ÈÍ½ÁÛ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢iPhone 16e¤¬ºòÇ¯¤Î2·î19ÆüÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÂ¾¤ÎiPhone¤ÈÆ±¤¸¤¯Ç¯1²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤À¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢2·îÈ¾¤Ð¡ÁËö¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²Á³Ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¸½¾õiPhone 16e¤ÈÆ±¤¸599¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤À¤È9Ëü9800±ß¡Ë¤Ç²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¥á¥â¥ê¹âÆ¤Ç°¤É¡¶«´¤ÊÆü¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤ª¤ª¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡£
iPhone 17e¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Dynamic IslandºÎÍÑ¤«¡©
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î±½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¸½¹Ô¤ÎiPhone 16e¤¬iPhone 14¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢iPhone 17e¤ÏiPhone 15¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤ÈÃíÌÜ¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë¤¬¡¢¥Î¥Ã¥Á¤«¤é¡¢Dynamic Island¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¡£
¥¤¥Þ¥É¥¤ÎiPhone¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ö¸Å¤µ¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Dynamic Island¤ÏÄÌÃÎÎÎ°è¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áàºî´¶¤â¥¤¥Þ¥É¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡£
¤¢¤È¡¢¼Â¤ÏiPhone 14¤«¤éiPhone 15¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ù¥¼¥ë¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤«¤â¡£
iPhone 17e¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§ÀÇ½¤Ï¤¿¤Ö¤óÊÑ¤ï¤é¤º
²èÌÌ¤Î»ÅÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±½¤¬¤¢¤ê¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤·¡£
º£¤Î¤È¤³¤í±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢6.1¥¤¥ó¥Á¤Î60Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½¹Ô¤ÎiPhone 16e¤äiPhone 14¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
iPhone 17¤Ç¤Ï120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤ê¡¢¾ï»þÉ½¼¨¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤È·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Öe¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤Î»ÅÍÍ¡ÊÀÇ½¡Ë¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 17e¤Î¥«¥á¥é¡§¥«¥á¥é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì´ã¡©
ºòº£¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥á¥éÀÇ½¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ª
¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡Ä
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡§12MP
¡¦¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡§48MP Fusion¥«¥á¥é
¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤¬ÍÎÏ¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï1´ã·ÑÂ³¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö48MP Fusion¥«¥á¥é¡×¤Ï¹³Ñ1ÇÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Í¸ú²èÁÇ¿ô12MP¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É2ÇÜÁêÅö¤Î¥º¡¼¥à¤Ç¤â»£¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤¹¤Í¡£±ó¤¯¤ÎÌîÄ»¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤Î±¿Æ°²ñ¤ò¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×»£±Æ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡£Face ID¡Ê´éÇ§¾Ú¡Ë¤â°ú¤Â³¤ÂÐ±þ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÌæÇ§¾Ú¤Ï¤â¤¦iPhone¤«¤é¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
iPhone 17e¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§MagsafeÂÐ±þ¤Ê¤ë¤«¡©
¤Þ¤º¡¢iPhone 16e¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤«¤Ê¤êÂç·¿¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç»ý¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢iPhone Air¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿C1X¥â¥Ç¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢iPhone 17e¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤À¸³è¡¢ÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤â¡ª
¤¢¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´ØÏ¢¤Ç¤â¤¦1ÅÀ´ò¤·¤¤±½¤È¤·¤Æ¡¢iPhone 17e¤ÏMagSafe½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone 16e¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¤â½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ÏÃÙ¤á¤Ç¡¢¼§ÀÐ¤Ë¤è¤ë¸ÇÄê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢MagSafeµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇÂç25W¤Î¹âÂ®¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡Ä¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡ª ¼åÅÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡ª
iPhone 17e¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§ºÇ¿·¤ÎA19¥Á¥Ã¥×¤«¤â¡©
¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½èÍýÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤«¤é¤Î±½¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÎÏ¤Ê¤Î¤ÏA19¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¡£¸½¹Ô¤ÎiPhone 16e¤¬A18¥Á¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½çÅö¤ËÀ¤Âå¥¢¥Ã¥×¡¦½èÍýÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢´°Á´¤ËÆ±¤¸¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢iPhone 17ÅëºÜ¤ÎA19¥Á¥Ã¥×¤ÎÄã¾ÃÈñÅÅÎÏÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÂºÝ½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤È¤â¡Ä¤«¤Ê¤¡¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÇ½¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡ª ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ã¤×¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§³Î¼Â¤Ë¡ÖÇã¤¤¡×ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ëiPhone¤Ë
¤µ¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±½¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Þ¤À¤É¤ì¤â¡Ö±½¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ì¤é¤¬¤â¤·ËÜÅö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Î¥Ã¥Á¢ªDynamic Island¤Ï¡¢º£¤ÎÂ¾¤Î¸½¹Ôµ¡¼ï¤ÈÆ±¤¸´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¸Å¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢MagSafe½¼ÅÅ¤Ê¤é»È¤¤¾¡¼ê¤âÆ±¤¸¡£
¥Á¥Ã¥×¤âºÇ¿·¤Ç½èÍýÀÇ½¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ª¡Ä¤È¡¢¸½¹Ô¤ÎiPhone 16e°Ê¾å¤Ë¡ÖÇã¤¤¡×¤ÊiPhone¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤ÍÑ¤ÎiPhone¤È¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¥ä¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡© ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
Source: Weibo, MacRumors