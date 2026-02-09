Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥ä¥Û¥ó¡£²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬Ä»È©¤â¤Î
¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive¡Ù¡ØFate/strange Fake¡Ù¡Ø¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ONKYO/ANIMA¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAOW01 MARKII¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¦®¡Ê¥¯¥¹¥£¡¼¡Ë¥¬¥ó¥À¥à¡×¥â¥Ç¥ë¤È¡Ö¥Ú¡¼¥Í¥í¥Ú¡¼¡×¥â¥Ç¥ë¤Î2¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ý¤Ä¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥Í¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤òº¸±¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È¤ËÇÛÃÖ¡£
¤µ¤é¤Ë¦®¡Ê¥¯¥¹¥£¡¼¡Ë¥¬¥ó¥À¥à¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡Êc.v.¾®Ìî¸¾Ï»á¡Ë¡¢¥Ú¡¼¥Í¥í¥Ú¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ì¡¼¥ó¡¦¥¨¥¤¥à¡Êc.v.ÀÆÆ£ÁÔÇÏ»á¡Ë¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
IP¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤Î²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î´ðËÜ·Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤´ë²è¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°À®¸ù»þ¤Î²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬ÃÏ¹ö¤À¤¾¡×¡Ê¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ã¤Æ¡£
±Ç²è¤ò¸«¤¿Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬ÀïÆ®Á°¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é²»³Ú¤òÄ°¤³¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬ÃÏ¹ö¤À¤¾¡×¡Êc.v.¾®Ìî¸¾Ï»á¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿Êý¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ï2Ëü2000±ß¡£ 2026Ç¯4·î3Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤È¥ì¡¼¥ó¡¦¥¨¥¤¥à¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬¤Û¤·¤¤Êý¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
