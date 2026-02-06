リバプールvsマンチェスター・C スタメン発表
[2.8 プレミアリーグ第25節](アンフィールド)
※25:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※25:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 6 ナタン・アケ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります