[2.8 プレミアリーグ第25節](アンフィールド)

※25:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 47 カルビン・ラムゼイ

MF 3 遠藤航

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 33 ニコ・オライリー

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 42 アントワーヌ・セメニョ

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 3 ルベン・ディアス

DF 6 ナタン・アケ

DF 68 マックス・アレイン

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります