°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏË¿Ã²È¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ä7¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤ß½¨µÈ¤Î·ìÌ®¤òº£¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎŽ¢ËÌÀ¯½êŽ£¡Ú2026Ç¯1·îBEST¡Û
¢£Ë¿Ã·»Äï¤Ï»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿
2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎËöêã¤ò¼èºà¤¹¤ëµ»ö¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
·ë²Ì¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÈË¿Ã·»Äï¡É¤ÎÄ¾·Ï¤Î»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤Ï¡¢»Ò¤ÎË¿Ã½¨Íê¤¬Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¼«¿Ï¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¹ñ¾¾¤Ï½è·º¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ¾¾¤Î»ÐËå¤ÏÆô¤È¤Ê¤ê¡¢·ì¶Ú¤ÏÀä¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢Äï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ë¤Ï°ìÃËÆó½÷¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÏÁáÀ¤¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢Ë¿Ã²È¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡Ê¹âÂæ±¡¡Ë¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÌÚ²¼²È¡¢¢½¨µÈ¤Î±ù¡¦Ë¿Ã½¨¾¡¡Ê¾®µÈ¡Ë¤ÎÌ¼¤Î»Ò¡¢Â¹¤òË¿Ã°ìÂ²¤ÎËöêã¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î´ë²è¤¬Â¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£½¨Íê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î»Ò¡¦¹ñ¾¾¤¬¼Â¤ÏÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶å½£¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
¢£Àµ¼¼¡¦Ç«¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÌÚ²¼²È
¤Î¤Á¤Î¹âÂæ±¡¡¦Ç«¤Î¼ÂÉã¤Ï¿ù¸¶½õº¸±ÒÌç(¤¹¤±¤¶¤¨¤â¤ó)¡ÊÄêÍø¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢Ç«¤Ë¤Ï°ÛÊì·»¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ÛÊì·»¡¦ÌÚ²¼²ÈÄê¤Ï½¨µÈ¤«¤éÌÚ²¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ê°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢¿ù¸¶²È¤¬²áµî¤ËÌÚ²¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·Ï¿Þ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤¬¿ù¸¶²È¤«¤éÌÚ²¼¤òÇÒ¼Ú¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤¬¿ù¸¶²È¤ØÌÚ²¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÂÅÅö¤À¤í¤¦¡Ë¡£
¢£Ç«¤Î·»¤Î¸ÞÃË¤Ï´Ø¥ö¸¶¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿
²ÈÄê¤Î»Ò¤Ç¤Ï¸ÞÃË¡¦¾®ÁáÀî½¨½©(¤³¤Ð¤ä¤«¤ï¤Ò¤Ç¤¢¤)¡Ê1582¡©¡Á1602¡Ë¤¬´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ÇÀ¾·³¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢Âç¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î½¨½©¤Ë¤¯¤é¤Ù¡¢¼Â·»¤¿¤Á¤Ï´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ÇÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¡¢²þ°×¡ÊÀ£Á°¤Î¤È¤³¤í¡©¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹·»¡¦¼¡·»¤Ï½ÇÊì¡¦Ç«¤Î¼è¤ê¤Ê¤·¤Ç¡¢»°·»¤ÏµÁ·»¡¦ºÙÀîÃé¶½¤Î¼è¤ê¤Ê¤·¤ÇÂçÌ¾¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤¿¡£»ý¤Ä¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÄê¤Î¼¡ÃË¡¦ÌÚ²¼ÍøË¼¡Ê1573¡Á1637¡Ë¤Î»ÒÂ¹¤¬È÷ÃæÂ¼é(¤Ó¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤·¤â¤ê)ÈÍ¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë2Ëü5000ÀÐ¤ÎÂçÌ¾¡¢»°ÃË¡¦ÌÚ²¼±ä½Ó¡Ê1577¡Á1642¡Ë¤Î»ÒÂ¹¤¬Ë¸åÆü½Ð(¤Ö¤ó¤´¤Ò¤¸)¡ÊÂçÊ¬¸©Â®¸«·´Æü½ÐÄ®¡ËÈÍ3ËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ï¤È¤â¤Ë»Ò¼ß¤ËÎó¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¡¦ÌÚ²¼¾¡½Ó¡Ê1569¡Á1649¡Ë¤Î²È·Ï¤Ï»Ì»Ò¤¬¤Ê¤¯ÃÇÀä¤·¤¿¡£
¢£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ï»Ò¼ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä
ÍøË¼¤Î»ÒÂ¹¡¦ÌÚ²¼Íø¸¼¡Ê1886¡Á1925¡Ë¤Ï»Ò¼ß²È¤ò·Ñ¤°Ëµ¤é¡¢ÇÐ¹æ¡Ö¤ê¤²¤ó¡×¤ò¾Î¤¹¤ëÃøÌ¾¤Ê²Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃäÃË¡¦ÌÚ²¼ÍøÊ¡¡Ê1922¡Á1974¡Ë¤ËÃË»Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¼éÈÍÌÚ²¼²È¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±ä½Ó¤Î»ÒÂ¹¤¬Ë¿Ã²È¤ÎËöêã¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18ÂåÌÜ¤ÎÌÚ²¼½Ó凞(¤È¤·¤Ò¤í)¡Ê1898¡Á1986¡Ë¤ÏÀïÁ°¤ËÎ¦·³ÆÃÌ³µ¡´Ø¤Ë½êÂ°¤·¡¢±¦Íã¡¦¥ä¥¯¥¶¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¼«¾Î¡Ö¥ä¥¯¥¶ÅÂÍÍ¡×¡£Àï¸å¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ò·Ð±Ä¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»¨»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£19Âå¡¦ÌÚ²¼¿ò½Ó¡Ê1934¡Á2022¡Ë¤Ë¤ÏÌ¼Æó¿Í¤ÇÃË»Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£½¨µÈ¤Î±ù¡¦½¨¾¡¤ÎÌ¼¤Î»ÒÂ¹
ÌÚ²¼²È¤Ï½¨µÈ¤È¤æ¤«¤ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏºÊ¤Î¼Â²È¤Ç¡¢·ì¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î»öÎã¤¬¸ø²È¤Ç¤¢¤êÆ£¸¶»áÀÝ´Ø²È¤Î¶å¾ò²È¤À¡£
½¨µÈ¤Î±ù¡Ê»Ð¤ÎÂ©»Ò¡Ë¡¦Ë¿Ã½¨¾¡¡Ê¾®µÈ¡Ë¤ÎÌ¼¡¢´°»Ò(¤µ¤À¤³)¤Ï·ÄÄ¹9¡Ê1604¡ËÇ¯¤Ë¸ÞÀÝ²È¤Î¶å¾ò¹¬²È(¤æ¤¤¤¤¨)¤Ë²Ç¤¤¤À¡£ÇìÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÍäÅÂ¤¬±ïÃÌ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£·ÄÄ¹9Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤ËÆÁÀî²È¹¯¤¬À¬°ÐÂç¾·³¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£´°»Ò¤Î±ïÃÌ¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨Íê¤Î´ØÇò½¢Ç¤¤ò´ë¿Þ¤·¤¿ÉÛÀÐ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â½¨µÈ¤Î»Ð¤Î·ì¶Ú¤¬
¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¶å¾ò¹¬²È¤¬´ØÇò¤Ë½¢Ç¤¡£´°»Ò¤Ï¡¢Ç«¤ÈÆ±¤¸¡ÖËÌÀ¯½ê¡×¡Ê´ØÇò¤ÎÀµ¼¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´°»Ò¤Ï»ÍÃË»°½÷¤ò»º¤ß¡¢Ä¹ÃË¤Î¹¯Æ»¤ÏÆó¾ò²È¡¢¼¡ÃË¤ÎÆ»Ë¼¤Ï¶å¾ò²È¤ò·Ñ¤¤¤À¡ÊÄ¹ÃË¤¬Æó¾ò²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¬²È¤ÎÉã¤¬Æó¾ò²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬º£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÀÝ²È¤ÎÆâ¡¢¶å¾ò¡¦Æó¾ò¡¦Âë»Ê²È¤Î¸½Åö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÊì¿Æ¡ÊÄçÌÀ¹Ä¹¡¡Ë¤Ï¶å¾ò²È¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä²È¤â¤½¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾å¹Ä¤â¡¢º£¾åÅ·¹Ä¤â¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤â½¨µÈ¤Î·ì¶Ú¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤À¡£
¢£½¨Íê¤ÎÂ©»Ò¤¬¶å½£¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿Àâ
¤Ê¤ª¡¢±ä½Ó¤Î»ÍÃË¡¦ÌÚ²¼±äÍ³(¤Î¤Ö¤è¤·)¡Ê1609¡Á1658¡Ë¤ÏË¿Ã½¨Íê¤Î°ä»ù¡¦¹ñ¾¾¤À¤È¤¤¤¦°ÛÀâ¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±äÍ³¤Î°ÌÇ×¤Ë¡ÖË¿Ã¡×À«¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¨Íê¤Î°ä»ù¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤È¼¨º¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼²È¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤âË¿ÃÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤ÏÍÎÏÂçÌ¾¤é¤ËË¿ÃÀ«¤òÍ¿¤¨¡¢±©¼Æ¤È¤¤¤¦ÉÄ»ú¤òÌ¾¾è¤é¤»¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂçÌ¾¤¬ÉüÀ«¤·¤ÆË¿ÃÀ«¤òÌ¾¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼²È¤ÏË¿ÃÀ«¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¡£
¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿·Ï¿Þ½¸¡Ø´²À¯½Å½¤½ô²ÈÉè¡Ù¤Ç¤â¸»À«¾¾Ê¿»á¡¢Ê¿À«¿¥ÅÄ»á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢Ë¿ÃÀ«ÌÚ²¼»á¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè½Ò¤ÎÌÚ²¼½Ó凞¤Ï¡ÖË¿Ã¤Î»ÒÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚ²¼À«¤ò°Ê¤Ã¤ÆÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾¼ÏÂ¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ËÜ¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï¡Ä
¤½¤ÎÌÚ²¼½Ó凞¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ó凞¤ÏÁÄÊì¤«¤é°ì»ÒÁêÅÁ¤ÎÈë»ö¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ÌÚ²¼±ä½Ó¤Ï±äÍ³¤Ë1ËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¤è¤È°ä¸À¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÏ·¡¦Ä¹Âô»ÔÇ·¾ç¤Ï3ËüÀÐ¤Î¾®ÈÍ¤Ç1ËüÀÐ¤òÊ¬ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµËÅ¤À¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö5000ÀÐ¾µ¤ê¿½¤·¤¿¡×¤È¥¬¥ó¥Ð¥êÄÌ¤·¤ÆÊ¬ÃÎ¤ò5000ÀÐ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£»ÔÇ·¾ç¤Ï¼çÌ¿¤ËÇØ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤ÆÀÚÊ¢¤·¤Æ²Ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ë¶É¡¢±äÍ³¤Ï´²±Ê19¡Ê1642¡ËÇ¯¤ËÉã¤Î°äÎÎ¤Î¤¦¤Á5000ÀÐ¤òÊ¬ÃÎ¤µ¤ì¤Æ´úËÜ´ó¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¾·³¡¦²È¸÷¤Ë¤âÇÒ±Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë±äÍ³¤¬½¨Íê¤Î°ä»ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å¨¿Ø¡¦¹¾¸Í¤ËÉë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´í¸±¤òËÁ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÏ½¤Î²È¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£½¨Íê¤âÀ¸¤±ä¤Ó¡¢¶å½£¤ËÆ¨Ë´¡©
¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¼«¿Ï¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎË¿Ã½¨Íê¤¬¶å½£¤ËÍî¤Á±ä¤Ó¤ÆÅçÄÅÈÍ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶å½£¤ËÆ¨¤²Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¹ñ¾¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¡¦½¨Íê¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÅÁ¾µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö½¨µÈÃÛ¾ë¤ÎÂçºä¾ë¤Ë¤ÏÀÍ¸õ¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈëÌ©¤Î´ÓÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íî¾ëÁ°¤ËÌÓÍøµ±¸µ¤Ï¤Ò¤½¤«¤ËÊ¼¤ò¸¯¤ï¤·¡¢ÃÒ¾¡¦ÌÓÍø¾¡Ä¹¤Ï½¨ÍêÉã»Ò¤È¶á¿Ã¤òµß½Ð¡£µþÅÔ¤Þ¤ÇÀø¹Ô¤µ¤»¡¢µþÅÔ¤ÎÀî¸ý¤è¤ê¡¢ÅçÄÅ¤Î·³Á¥¤Ë¾è¤»¤Æ»§Ëà¤ËÍî¤Á±ä¤Ó¤µ¤»¤¿¡£½¨Íê¿ï¹Ô¤Î²È¿Ã¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÌÚÂ¼½ÅÀ®¡¢¸åÆ£´ð¹Ë¡¢¿¿ÅÄ¹¬¹Ë¡¢ÂçÃ«µÈ¼Â¡¢ÌÀÀÐÁ´ÅÐ¡¢°ËÌÚÃ£ÍºÅù¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£
ÅçÄÅÎÎ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿½¨Íê¼ç½¾¤Ï¡¢Ã«Â¼¤Î»³Ìî¤Ë°ì»þÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÅçÄÅÈÍ¼ç¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤Ç¡¢·Ü¡Êì°(¤¿¤Ë)¤Î¸í»ú¡Ë»³·´Ê¡¸µÂ¼¤Ëµï½»¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÌÚ²¼½Ó凞¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ë
¢£¤â¤È¤â¤ÈÌÚ²¼¤È¤¤¤¦Â¼Íî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«
½¨Íê°ì¹Ô¤¬Æ¨¤²Íî¤Á¤¿¤«¤éÌÚ²¼¶¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏµÕ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÚ²¼¶¿¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÚ²¼°ìÂ²¤¬Íè¤¿¤«¤éÌÚ²¼¶¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÌÑÁÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈø¤Ò¤ìÇØ¤Ó¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ½¨ÍêÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÌÚ²¼¶¿¤ÎÌ¾¤Î¤¤¤ï¤ì¤¬Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤è¤êÀè¤Ê¤Î¤«¸å¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÏÌ¾¼Åµ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡½¡½¤Î¤À¤¬¡¢ÃÏÌ¾¼Åµ¤ÎÁÐàú¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¤Î¡ØÆüËÜÎò»ËÃÏÌ¾Âç·Ï¡Ù¡¢KADOKAWA¤Î¡Ø³ÑÀîÆüËÜÃÏÌ¾Âç¼Åµ¡Ù¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤ËÌÚ²¼¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¡¡¢²¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÅçÄÅ²È¤¬½¨Íê¤òÆ¿¤¦ÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¶å½£¤Ê¤é¤Ð¡¢Èî¸å·§ËÜ¤Î²ÃÆ£²È¡ÊÀ¶Àµ¤Î»Ò¡Ë¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â½¨Íê¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë½¨µÈ¤Î¼Â»Ò¤Ê¤Î¤«¡×ÏÀÁè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ë
µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
