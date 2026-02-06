2026Ç¯1·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Îò»ËÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£

¢§Âè1°Ì¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏË­¿Ã²È¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¡Ä7¿Í¤Î»Ò¤ò»º¤ß½¨µÈ¤Î·ìÌ®¤òº£¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎŽ¢ËÌÀ¯½êŽ£
¢§Âè2°Ì¡¡ÀõÌî²È¤ÏÇ«¡¹¤È½¨µÈ¤Î·ëº§¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä´Ø¥ö¸¶¤ÇË­¿Ã¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿±ù¤Î¹¬Ä¹¤¬²È¹¯¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ž¢Ë«ÈþŽ£
¢§Âè3°Ì¡¡ÄïŽ¥½¨Ä¹¤¬¤¤¤¿¤«¤é½¨µÈ¤ÏÅ·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë¡ÄË­¿Ã·»Äï¤ÎÌª·î´Ø·¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿"·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö"

Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëË­¿Ã½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È½¨Ä¹¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Î²È·Ï¡£·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô¤ÎµÆÃÏ¹ÀÇ·¤µ¤ó¤Ï¡Ö½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤ÎÄ¾·Ï¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ð¤ÎïáÈ¶¤¬¸ø²È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤Î¹Ä¼¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
新年一般参賀で、手を振る天皇、皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さま=2026年1月2日、皇居

¢£Ë­¿Ã·»Äï¤Ï»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿

2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎËöêã¤ò¼èºà¤¹¤ëµ­»ö¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£

·ë²Ì¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÈË­¿Ã·»Äï¡É¤ÎÄ¾·Ï¤Î»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£·»¡¦Ë­¿Ã½¨µÈ¤Ï¡¢»Ò¤ÎË­¿Ã½¨Íê¤¬Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¼«¿Ï¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¹ñ¾¾¤Ï½è·º¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ¾¾¤Î»ÐËå¤ÏÆô¤È¤Ê¤ê¡¢·ì¶Ú¤ÏÀä¤¨¤¿¡£

°ìÊý¡¢Äï¡¦Ë­¿Ã½¨Ä¹¤Ë¤Ï°ìÃËÆó½÷¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÏÁáÀ¤¤·¡¢Æó¿Í¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï»Ò¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¤À¤«¤é¡¢Ë­¿Ã²È¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢­¡½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡Ê¹âÂæ±¡¡Ë¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÌÚ²¼²È¡¢­¢½¨µÈ¤Î±ù¡¦Ë­¿Ã½¨¾¡¡Ê¾®µÈ¡Ë¤ÎÌ¼¤Î»Ò¡¢Â¹¤òË­¿Ã°ìÂ²¤ÎËöêã¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î´ë²è¤¬Â¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢­£½¨Íê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î»Ò¡¦¹ñ¾¾¤¬¼Â¤ÏÀ¸¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢¶å½£¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£

¢£Àµ¼¼¡¦Ç«¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÌÚ²¼²È

¤Î¤Á¤Î¹âÂæ±¡¡¦Ç«¤Î¼ÂÉã¤Ï¿ù¸¶½õº¸±ÒÌç(¤¹¤±¤¶¤¨¤â¤ó)¡ÊÄêÍø¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢Ç«¤Ë¤Ï°ÛÊì·»¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£

½¨µÈ¤ÎºÊ¡¢Ç«¡Ê¹âÂæ±¡¡Ë¤Î¾ÓÁü²è¡Ê¹âÂæ±¡½êÂ¢¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡áCC-PD-Mark¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¤½¤Î°ÛÊì·»¡¦ÌÚ²¼²ÈÄê¤Ï½¨µÈ¤«¤éÌÚ²¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ê°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢¿ù¸¶²È¤¬²áµî¤ËÌÚ²¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·Ï¿Þ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤¬¿ù¸¶²È¤«¤éÌÚ²¼¤òÇÒ¼Ú¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤¬¿ù¸¶²È¤ØÌÚ²¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÂÅÅö¤À¤í¤¦¡Ë¡£

¢£Ç«¤Î·»¤Î¸ÞÃË¤Ï´Ø¥ö¸¶¤ÇÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿

²ÈÄê¤Î»Ò¤Ç¤Ï¸ÞÃË¡¦¾®ÁáÀî½¨½©(¤³¤Ð¤ä¤«¤ï¤Ò¤Ç¤¢¤­)¡Ê1582¡©¡Á1602¡Ë¤¬´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ÇÀ¾·³¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢Âç¾¡Íø¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍ­Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î½¨½©¤Ë¤¯¤é¤Ù¡¢¼Â·»¤¿¤Á¤Ï´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤ÇÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¡¢²þ°×¡ÊÀ£Á°¤Î¤È¤³¤í¡©¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹·»¡¦¼¡·»¤Ï½ÇÊì¡¦Ç«¤Î¼è¤ê¤Ê¤·¤Ç¡¢»°·»¤ÏµÁ·»¡¦ºÙÀîÃé¶½¤Î¼è¤ê¤Ê¤·¤ÇÂçÌ¾¤ËÉüµ¢¤Ç¤­¤¿¡£»ý¤Ä¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¡£

¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÈÄê¤Î¼¡ÃË¡¦ÌÚ²¼ÍøË¼¡Ê1573¡Á1637¡Ë¤Î»ÒÂ¹¤¬È÷ÃæÂ­¼é(¤Ó¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤·¤â¤ê)ÈÍ¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë2Ëü5000ÀÐ¤ÎÂçÌ¾¡¢»°ÃË¡¦ÌÚ²¼±ä½Ó¡Ê1577¡Á1642¡Ë¤Î»ÒÂ¹¤¬Ë­¸åÆü½Ð(¤Ö¤ó¤´¤Ò¤¸)¡ÊÂçÊ¬¸©Â®¸«·´Æü½ÐÄ®¡ËÈÍ3ËüÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ï¤È¤â¤Ë»Ò¼ß¤ËÎó¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¡¦ÌÚ²¼¾¡½Ó¡Ê1569¡Á1649¡Ë¤Î²È·Ï¤Ï»Ì»Ò¤¬¤Ê¤¯ÃÇÀä¤·¤¿¡£

¾®ÁáÀî½¨½©Áü¡ÊÌÏ¼Ì¡Ë¡£¡Ê¹âÂæ»û½êÂ¢¡Ë¡¢17À¤µª¡Ê²èÁü¡áÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½ê¡¿CC-PD-Mark¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¢£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ï»Ò¼ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ä

ÍøË¼¤Î»ÒÂ¹¡¦ÌÚ²¼Íø¸¼¡Ê1886¡Á1925¡Ë¤Ï»Ò¼ß²È¤ò·Ñ¤°Ëµ¤é¡¢ÇÐ¹æ¡Ö¤ê¤²¤ó¡×¤ò¾Î¤¹¤ëÃøÌ¾¤Ê²Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃäÃË¡¦ÌÚ²¼ÍøÊ¡¡Ê1922¡Á1974¡Ë¤ËÃË»Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢Â­¼éÈÍÌÚ²¼²È¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£

ÌÚ²¼Íø¸¼¡ÊÍý¸¼¡Ë»Ò¼ß¤Î¼Ì¿¿¡¢1910Ç¯Âåº¢¡Ê³ùÁÒÊ¸³Ø´Û½êÂ¢¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡áPD-Japan-oldphoto¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¤½¤³¤Ç¡¢±ä½Ó¤Î»ÒÂ¹¤¬Ë­¿Ã²È¤ÎËöêã¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18ÂåÌÜ¤ÎÌÚ²¼½Ó凞(¤È¤·¤Ò¤í)¡Ê1898¡Á1986¡Ë¤ÏÀïÁ°¤ËÎ¦·³ÆÃÌ³µ¡´Ø¤Ë½êÂ°¤·¡¢±¦Íã¡¦¥ä¥¯¥¶¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¼«¾Î¡Ö¥ä¥¯¥¶ÅÂÍÍ¡×¡£Àï¸å¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ò·Ð±Ä¡£¤½¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»¨»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£19Âå¡¦ÌÚ²¼¿ò½Ó¡Ê1934¡Á2022¡Ë¤Ë¤ÏÌ¼Æó¿Í¤ÇÃË»Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£

¢£½¨µÈ¤Î±ù¡¦½¨¾¡¤ÎÌ¼¤Î»ÒÂ¹

ÌÚ²¼²È¤Ï½¨µÈ¤È¤æ¤«¤ê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏºÊ¤Î¼Â²È¤Ç¡¢·ì¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î»öÎã¤¬¸ø²È¤Ç¤¢¤êÆ£¸¶»áÀÝ´Ø²È¤Î¶å¾ò²È¤À¡£

½¨µÈ¤Î±ù¡Ê»Ð¤ÎÂ©»Ò¡Ë¡¦Ë­¿Ã½¨¾¡¡Ê¾®µÈ¡Ë¤ÎÌ¼¡¢´°»Ò(¤µ¤À¤³)¤Ï·ÄÄ¹9¡Ê1604¡ËÇ¯¤Ë¸ÞÀÝ²È¤Î¶å¾ò¹¬²È(¤æ¤­¤¤¤¨)¤Ë²Ç¤¤¤À¡£ÇìÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëÍäÅÂ¤¬±ïÃÌ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£·ÄÄ¹9Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯¤ËÆÁÀî²È¹¯¤¬À¬°ÐÂç¾­·³¤ËÇ¤¤¸¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£´°»Ò¤Î±ïÃÌ¤Ï¡¢Ë­¿Ã½¨Íê¤Î´ØÇò½¢Ç¤¤ò´ë¿Þ¤·¤¿ÉÛÀÐ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Ë­¿Ã´°»Ò¤ÎÊì¡¢Ë­¿Ã½¨¾¡¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¹¾¡Ê¿ò¸»±¡¡Ë¤Î¾ÓÁü²è¡Ê¼Ì¿¿¡áÄ¹ÉÍ»ÔÎ©Ä¹ÉÍ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¡¿CC-PD-Mark¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â½¨µÈ¤Î»Ð¤Î·ì¶Ú¤¬

¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¶å¾ò¹¬²È¤¬´ØÇò¤Ë½¢Ç¤¡£´°»Ò¤Ï¡¢Ç«¤ÈÆ±¤¸¡ÖËÌÀ¯½ê¡×¡Ê´ØÇò¤ÎÀµ¼¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´°»Ò¤Ï»ÍÃË»°½÷¤ò»º¤ß¡¢Ä¹ÃË¤Î¹¯Æ»¤ÏÆó¾ò²È¡¢¼¡ÃË¤ÎÆ»Ë¼¤Ï¶å¾ò²È¤ò·Ñ¤¤¤À¡ÊÄ¹ÃË¤¬Æó¾ò²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¬²È¤ÎÉã¤¬Æó¾ò²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤¬º£¤Ê¤ªÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÀÝ²È¤ÎÆâ¡¢¶å¾ò¡¦Æó¾ò¡¦Âë»Ê²È¤Î¸½Åö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÊì¿Æ¡ÊÄçÌÀ¹Ä¹¡¡Ë¤Ï¶å¾ò²È¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä²È¤â¤½¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¾å¹Ä¤â¡¢º£¾åÅ·¹Ä¤â¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤â½¨µÈ¤Î·ì¶Ú¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤À¡£

¶å¾ò¸ø¼ß²È¤«¤éÂçÀµÅ·¹Ä¤Ë²Ç¤¤¤ÀÄçÌÀ¹Ä¹¡¤Î¾ÓÁü¡¢1912Ç¯¡Ê¼Ì¿¿¡áËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡ØÅ·¹Ä»ÍÂå¤Î¾ÓÁü¡Ù¡¿µÜÆâ¾Ê¡¿PD-Japan-oldphoto¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¢£½¨Íê¤ÎÂ©»Ò¤¬¶å½£¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿Àâ

¤Ê¤ª¡¢±ä½Ó¤Î»ÍÃË¡¦ÌÚ²¼±äÍ³(¤Î¤Ö¤è¤·)¡Ê1609¡Á1658¡Ë¤ÏË­¿Ã½¨Íê¤Î°ä»ù¡¦¹ñ¾¾¤À¤È¤¤¤¦°ÛÀâ¤¬¤¢¤ë¡£

¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±äÍ³¤Î°ÌÇ×¤Ë¡ÖË­¿Ã¡×À«¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½¨Íê¤Î°ä»ù¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤È¼¨º¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼²È¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤âË­¿ÃÀ«¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤ÏÍ­ÎÏÂçÌ¾¤é¤ËË­¿ÃÀ«¤òÍ¿¤¨¡¢±©¼Æ¤È¤¤¤¦ÉÄ»ú¤òÌ¾¾è¤é¤»¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂçÌ¾¤¬ÉüÀ«¤·¤ÆË­¿ÃÀ«¤òÌ¾¾è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼²È¤ÏË­¿ÃÀ«¤ò»È¤¤Â³¤±¤¿¡£

ÅÁ¡¦²ÖÌî¸÷ÌÀºî¡¢Ë­¿Ã½¨ÍêÁü¡¢17À¤µª¡Ê²èÁü¡áÅìµþéº½ÑÂç³Ø½êÂ¢¡¿PD-Japan¡¿Wikimedia Commons¡Ë

¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬ÊÔ»¼¤·¤¿·Ï¿Þ½¸¡Ø´²À¯½Å½¤½ô²ÈÉè¡Ù¤Ç¤â¸»À«¾¾Ê¿»á¡¢Ê¿À«¿¥ÅÄ»á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢Ë­¿ÃÀ«ÌÚ²¼»á¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè½Ò¤ÎÌÚ²¼½Ó凞¤Ï¡ÖË­¿Ã¤Î»ÒÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÌÚ²¼À«¤ò°Ê¤Ã¤ÆÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¢£¾¼ÏÂ¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ËÜ¤Î¼çÄ¥¤È¤Ï¡Ä

¤½¤ÎÌÚ²¼½Ó凞¤Ï¡¢1968Ç¯¤Ë¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Æ±½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ó凞¤ÏÁÄÊì¤«¤é°ì»ÒÁêÅÁ¤ÎÈë»ö¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£

¡ÖÁêÅÁ¤ÎÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ê½¨Íê¤Î»Ò¡Ë¹ñ¾¾¤Ï¿¿ÅÄÂç½õ¡Ê¹¬Â¼¤Î»Ò¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢»Í¹ñÏ©¤ò¤Î¤¬¤ì¤Æ»§Ëà¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Ë»ê¤ê¡¢°Ë½¸±¡·óÄç¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë°Ë½¸±¡ÃÏ°è¤Ë¡¢¹ñ¾¾¤Î±½¤¬Î®Ï³¤¹¤ë»ö¤ò¤ª¤½¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÆü½ÐÈÍ¤ËÍè¤¿¤êÈÍ¤ÎÅìÆîÃ¼¤Î³¤´ß¡¢¿¼¹¾¤ÎÎ¤¤è¤êÆü½Ð¾ë¤ËÆþ¾ë¡¢´ó¶ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü½ÐÈÍ½éÂå¡ÊÌÚ²¼±ä½Ó¡Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¡¢ÆóÂå¤ÎÄï¤È¤·¤ÆÍ¥¶ø¤·¡¢Æ±ÈÍÆâ¤Ë¸ÞÀéÀÐ¤òÊ¬ÃÎ¤·¤ÆÎ©ÀÐÈÍ¤òµ¯¤³¤·±©¼ÆÀ«¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊÌÚ²¼½Ó凞¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡¢°úÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤êµì²¾Ì¾¸¯¤¤¤ò²þ¤á¤¿¡£°Ê²¼¤âÆ±¤¸¡Ë¡£

ÌÚ²¼±ä½Ó¤Ï±äÍ³¤Ë1ËüÀÐ¤òÍ¿¤¨¤è¤È°ä¸À¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÏ·¡¦Ä¹Âô»ÔÇ·¾ç¤Ï3ËüÀÐ¤Î¾®ÈÍ¤Ç1ËüÀÐ¤òÊ¬ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµËÅ¤À¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö5000ÀÐ¾µ¤ê¿½¤·¤¿¡×¤È¥¬¥ó¥Ð¥êÄÌ¤·¤ÆÊ¬ÃÎ¤ò5000ÀÐ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£»ÔÇ·¾ç¤Ï¼çÌ¿¤ËÇØ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤ÆÀÚÊ¢¤·¤Æ²Ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£

·ë¶É¡¢±äÍ³¤Ï´²±Ê19¡Ê1642¡ËÇ¯¤ËÉã¤Î°äÎÎ¤Î¤¦¤Á5000ÀÐ¤òÊ¬ÃÎ¤µ¤ì¤Æ´úËÜ´ó¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¾­·³¡¦²È¸÷¤Ë¤âÇÒ±Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë±äÍ³¤¬½¨Íê¤Î°ä»ù¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò±£¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Å¨¿Ø¡¦¹¾¸Í¤ËÉë¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê´í¸±¤òËÁ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÏ½¤Î²È¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¤À¤í¤¦¡£

¢£½¨Íê¤âÀ¸¤­±ä¤Ó¡¢¶å½£¤ËÆ¨Ë´¡©

¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¼«¿Ï¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎË­¿Ã½¨Íê¤¬¶å½£¤ËÍî¤Á±ä¤Ó¤ÆÅçÄÅÈÍ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£

¶å½£¤ËÆ¨¤²Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï¹ñ¾¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éã¡¦½¨Íê¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÅÁ¾µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö½¨µÈÃÛ¾ë¤ÎÂçºä¾ë¤Ë¤ÏÀÍ¸õ¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈëÌ©¤Î´ÓÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íî¾ëÁ°¤ËÌÓÍøµ±¸µ¤Ï¤Ò¤½¤«¤ËÊ¼¤ò¸¯¤ï¤·¡¢ÃÒ¾­¡¦ÌÓÍø¾¡Ä¹¤Ï½¨ÍêÉã»Ò¤È¶á¿Ã¤òµß½Ð¡£µþÅÔ¤Þ¤ÇÀø¹Ô¤µ¤»¡¢µþÅÔ¤ÎÀî¸ý¤è¤ê¡¢ÅçÄÅ¤Î·³Á¥¤Ë¾è¤»¤Æ»§Ëà¤ËÍî¤Á±ä¤Ó¤µ¤»¤¿¡£½¨Íê¿ï¹Ô¤Î²È¿Ã¤Ë¤ÏÍ­Ì¾¤ÊÌÚÂ¼½ÅÀ®¡¢¸åÆ£´ð¹Ë¡¢¿¿ÅÄ¹¬¹Ë¡¢ÂçÃ«µÈ¼Â¡¢ÌÀÀÐÁ´ÅÐ¡¢°ËÌÚÃ£ÍºÅù¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£

ÅçÄÅÎÎ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿½¨Íê¼ç½¾¤Ï¡¢Ã«Â¼¤Î»³Ìî¤Ë°ì»þÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÅçÄÅÈÍ¼ç¤Î¤Ï¤«¤é¤¤¤Ç¡¢·Ü¡Êì°(¤¿¤Ë)¤Î¸í»ú¡Ë»³·´Ê¡¸µÂ¼¤Ëµï½»¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£

¡Ö¸½ºß¤Î¼¯»ùÅç¸©Ã«»³»Ô¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¹çÊ»¡Ë¤ÏÀÎ¤ÎÌ¾¤òÃ«Â¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡£·Ü¡Êì°¤Î¸í»ú¡Ë»³·´¤Î»³¤ÈÃ«Â¼¤ÎÃ«¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¸½ºß¤ÎÃ«»³»Ô¤ÈÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÃ«»³»Ô¤Î¹ñÅ´¡ÊJR¡Ë±ØÃ«»³¤«¤éÆîÊýÌó1­ÒÈ¾¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ËÌÚ²¼¶¿(¤â¤ó)¤È¤¤¤¦ÉôÍî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²Æ¤Î¿Ø¤ÎÀï¤¤¤¬½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃ«Â¼¤ËÌóÆóÉ´¿Í°Ê¾å¤Î½¸ÃÄ°Ü½»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë½¨Íê¤ò°ì²ð¤ÎÏ²¿Í¤È¤·¤Æ½¡Ï¡¤È¹æ¤·²ÈÍè¿ô¿Í¤òÈ¼¤ï¤»¤ÆÃ«Â¼¤Ë°ÂÃå¤µ¤»¡¢ÌÚ²¼¶¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂ¼Íî¤òµ¯¤³¤µ¤»¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ë¡×
¡ÊÌÚ²¼½Ó凞¡Ø½¨Íê¤Ï»§Ëà¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ë

¢£¤â¤È¤â¤ÈÌÚ²¼¤È¤¤¤¦Â¼Íî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«

½¨Íê°ì¹Ô¤¬Æ¨¤²Íî¤Á¤¿¤«¤éÌÚ²¼¶¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏµÕ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÚ²¼¶¿¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Àè¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÚ²¼°ìÂ²¤¬Íè¤¿¤«¤éÌÚ²¼¶¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÌÑÁÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈø¤Ò¤ìÇØ¤Ó¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ½¨ÍêÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£

¤½¤³¤Ç¡¢ÌÚ²¼¶¿¤ÎÌ¾¤Î¤¤¤ï¤ì¤¬Âçºä²Æ¤Î¿Ø¤è¤êÀè¤Ê¤Î¤«¸å¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÏÌ¾¼­Åµ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡½¡½¤Î¤À¤¬¡¢ÃÏÌ¾¼­Åµ¤ÎÁÐàú¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¤Î¡ØÆüËÜÎò»ËÃÏÌ¾Âç·Ï¡Ù¡¢KADOKAWA¤Î¡Ø³ÑÀîÆüËÜÃÏÌ¾Âç¼­Åµ¡Ù¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤ËÌÚ²¼¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¡¡¢²¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤âÅçÄÅ²È¤¬½¨Íê¤òÆ¿¤¦ÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¶å½£¤Ê¤é¤Ð¡¢Èî¸å·§ËÜ¤Î²ÃÆ£²È¡ÊÀ¶Àµ¤Î»Ò¡Ë¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤Ù¤­¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤À¡£

¤½¤â¤½¤â½¨Íê¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë½¨µÈ¤Î¼Â»Ò¤Ê¤Î¤«¡×ÏÀÁè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£

¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ë

µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ê¤­¤¯¤Á¡¦¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë
·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô
1963Ç¯ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤ÎËµ¤é¡¢ÏÀÊ¸¡¦Ãøºî¤òÈ¯É½¡£ÀìÌç¤Ï´ë¶È½¸ÃÄ¡¢´ë¶È·ÏÎó¤Î¸¦µæ¡£2005¡Á06Ç¯¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò·óÌ³¡£06Ç¯¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÇî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¹æ¤ò¼èÆÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´ë¶È½¸ÃÄ¤Î·ÁÀ®¤È²òÂÎ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºâÈ¶30²È¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØºÇ¿·ÈÇ ÆüËÜ¤Î15ÂçºâÈ¶¡Ù¡Ø¿¥ÅÄ²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØË­¿Ã²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡ØÆÁÀî²È¿ÃÃÄ¤Î·Ï¿Þ¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø»°É©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¦µæ¡Ù¡ÊÍÎÀô¼ÒÎò»Ë¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê·Ð±Ä»Ë³Ø¼Ô¡¦·Ï¿Þ¸¦µæ¼Ô µÆÃÏ ¹ÀÇ·¡Ë