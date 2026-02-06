６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪で、開会式に先立ち始まるのがフィギュアスケートの団体だ。

２０１４年ソチ大会から導入され、選手らが一丸となって応援する姿にも注目が集まる。日本の金メダルが期待される注目の種目をおさらいする。（デジタル編集部）

団体は、男子、女子、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国のうち、〈１〉今季と昨季のグランプリシリーズ〈２〉昨季の世界選手権――などの成績による国別ランキング上位１０チームが出場する。

まず、全４種目でチームの代表各１人（組）がショートプログラム（ＳＰ）（アイスダンスはリズムダンス＝ＲＤ）を演技する。各種目で１位なら１０点を獲得。順位が一つ下がるごとにポイントが１点ずつ減り、１０位は１点を得る。４種目の合計点上位５チームがフリーに進む。フリーでも同様に、１位１０点から５位６点までが与えられ、合計点で競う。フリーは、ＳＰから２種目まで選手を交代することができる。

日本チームは、男子に鍵山優真（オリエンタルバイオ）、佐藤駿（エームサービス）、三浦佳生（オリエンタルバイオ）、女子に坂本花織（シスメックス）、千葉百音（木下グループ）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、ペアに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）と長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が代表入りしており、この中から出場選手が決まる。アイスダンスには、団体のみの出場となる吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が参加する。

日本は前回の北京大会で、ロシアのカミラ・ワリエワのドーピング違反による失格を受けて２位に繰り上がり、銀メダルを獲得した。今大会の出場チームは、アメリカ、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、イギリス、韓国、中国、ポーランドの１０か国。世界選手権２連覇中のイリア・マリニン、現役復帰後、すぐに昨季世界女王となったアリサ・リュウらを擁するアメリカが日本の強敵となりそうだ。

団体は、６日から８日（日本時間９日）まで行われる。

日程（日本時間）

◆６日

・アイスダンスＲＤ 午後５時５５分〜

・ペアＳＰ 午後７時３５分〜

・女子ＳＰ 午後９時３５分〜

◆８日

・男子ＳＰ 午前３時４５分〜

・アイスダンス・フリー 午前６時５分〜

◆９日

・ペア・フリー 午前３時３０分〜

・女子フリー 午前４時４５分〜

・男子フリー 午前５時５５分〜