「もう4年やるか、という話もしていたんですが……」フィギュアスケートの“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一ペアが引退会見を開き、現役引退を決断した舞台裏を明かした。五輪での戦いを経て「やり切った」と語る胸中とともに、今後はプロとして活動していく意向も示している。三浦璃来木原龍一、引退して感じる“プレッシャー”とは「着れなくなってしまったらどうしよう」三浦、木原はミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギ