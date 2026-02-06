Image:Amazon.co.jp

どんなにおいしい海苔でも、湿気ってしまうとパリパリした食感がなくなってしまいますよね。香りや味わいなども飛んでしまい、残念なことになってしまった……という経験をした人は少なくないはず。

そこで今回は、海苔を保存するのに最適な蝶プラ工業の「のりケース たて型 150778」をご紹介します。

蝶プラ工業 ロック式保存容器 のりケース たて型 150778 1,336円 Amazonで見る PR PR 1,662円 楽天で見る PR PR 1,845円 Yahoo!ショッピングで見る

全形サイズの海苔でも折らずに入る！

蝶プラ工業の「のりケース たて型 150778」は縦型のロック式保存容器です。特徴は、全形サイズの海苔を折らずに収納できるところ。海苔を40〜50枚も保存でき、クリアタイプなので、中身の確認も簡単にできるのも◎。

4点ロックとパッキン付きの蓋がしっかり密閉してくれるので、海苔の湿気を防いでくれます。海苔についている乾燥剤を一緒に入れておくと、さらに効果的です！

海苔だけでなく、乾物などの保存にもオススメ

しかも「のりケース たて型 150778」は海苔だけでなく、干ししいたけや蕎麦などの乾物の保存にもぴったりのアイテム。

商品サイズは、 幅23.9×奥行6.6×高さ23cmと、隙間にさっと収納できる省スペースサイズで、出し入れがラクラクできるのも嬉しいポイント。

湿気ったら困る海苔や乾物用の保存容器を探しているなら、ぜひチェックしてみてくださいね！

