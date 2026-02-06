¡Ú¿·È¯·¡¡Û¡Ö¥É¥¤¥ÄÎó¼ÖË¤¡×¤Î¡É¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡É¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î½ÅË¤·²¡×¤ò¸«¤è¡Ä¡ª
Îó¼ÖË¤¤È¤¤¤¦Ê¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£Âè°ì¼¡ÂçÀï¤òµ¡¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢µðÂç²½¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÎó¼ÖË¤¤¬ÍÌ¾¤À¡£·³»öÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎµðÂçÊ¼´ïÓÏ¹¥¤Ë±è¤Ã¤¿¡Ö»ñ¸»¤ÎÁÔÂç¤ÊÏ²Èñ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¦µæ°ÕµÁ¤òÇ§¤á¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤É´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥¤¥ÄÎó¼ÖË¤¡õÁõ¹ÃÎó¼ÖÀï¾ì¼Ì¿¿½¸¡×(¹ÅÄ¸ü»ÊÃø¡¢Ä¬½ñË¼¸÷¿Í¿·¼Ò)¤Ï¿·È¯·¡¤Î²èÁü¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÁýÊä²þÄûÈÇ¡£Áá¤¯¤âÅ´Æ»¤ä¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µðÃÆ¤òÊü¤ÄÎ¦¾å¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÁ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ý¤á¤¿ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ï³«È¯´ü´ÖÃ»½Ì¤Î¤¿¤á³¤·³¤ÎË¤¿È¤ÈË¤ÃÆ¤ò²þÎÉ
¡ÖÎó¼ÖË¤¡×¤ÏÅ´Æ»µ°Æ»¤òÁö¹Ô¤Ç¤¤ëÆÃ¼ì¤ÊÂæ¼Ö¾å¤Ë¡ÖË¤²Í¡áË¤¤Î»Ù»ýÁõÃÖ¡×¤È¡Ö½ÅË¤¡×¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ÆÅëºÜ¤·¤¿Ê¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢ÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅ´Æ»ÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¯Ã£¤·¡¢1914Ç¯¤«¤é1918Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡ÂçÀï»þ¤Ë½ÅË¤Ê¼Ââ¤Î¿·Ê¼´ï¤È¤·¤ÆÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£Îó¼ÖË¤¤ÎÄ¹¼ÍÄø¤È½ÅË¤ÃÆ¤Î°ÒÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢ÀïÀþ¸åÊý¤Ë¤¢¤ëÅ¨ÉôÂâ¤Î½¸·ëÃÏ¡¢ÊäµëÃÏ¡¢Å´Æ»»ÜÀß¤òË¤·â¤·¤¿¤Û¤«¡¢Áý±çÉôÂâ¤Î¿Ê½Ð¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤ÊÀï½ÑÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Âè°ì¼¡ÂçÀï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¡¢Á°ÀþÉôÂâ¤«¤éÌîÀï½ÅË¤¤òÊä´°¤¹¤ëÄ¹¼ÍÄø¤ò»ý¤ÄÎó¼ÖË¤¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥É¥¤¥ÄÎ¦·³»²ËÅËÜÉô¤Ï¤Ä¤¤¤ËÎó¼ÖË¤¤Î³«È¯¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢³«È¯´ü´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä³¤·³¤ÎÀï´Ï¡¢½äÍÎ´Ï¤ËÅëºÜ¤¹¤ë½Å³¤·³Ë¤¤ÎË¤¿È¤ÈË¤ÃÆ¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£±Ñ¹ñ¤È·ú´Ï¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÄëÀ¯¥É¥¤¥Ä³¤·³¤Î¼çÍ×´ÏÄú¤Î´ÏË¤¤¬¡¢¥¯¥ë¥Ã¥×¼Ò¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤«¤é¡¢¥¯¥ë¥Ã¥×¼Ò¤¬Â¿¤¯¤ÎÎó¼ÖË¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¯1920Ç¯Âå¤«¤é1930Ç¯ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤ÏÎó¼ÖË¤¤ÎÍýÏÀÅª³«È¯´ü¤Ç¡¢µðÂç¤Ê²ÐË¤¤Î¸åºÂ±¿Æ°¡ÊË¤·â»þ¤Î¾×·â¡Ë¤ò¡¢Ë¤²Í¤Ç¸úÎ¨ÎÉ¤¯µÛ¼ý¤¹¤ëÊýË¡¤ä¡¢Ë¤¤ÎÐí¶Ä¡ÊÈ¯¼Í³ÑÅÙ¡Ë¤È¼ÍÄø¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÅª²ÝÂê¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢1933Ç¯¤Ë¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤È¥Ê¥ÁÅÞ¤ÎÀ¯¸¢Ã¥¼è¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ·³È÷¤¬ÀºÎÏÅª¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢Îó¼ÖË¤¤â¿·¥É¥¤¥Ä·³¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢1936Ç¯¤«¤éÂè£²¼¡ÂçÀï½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î£¹Ç¯´Ö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â80Ìç°Ê¾å¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ·³¤ò¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ìë´ÖË¤·â¤Î¶²ÉÝ
Îó¼ÖË¤¤¬¤â¤Ã¤È¤â³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1944Ç¯£±·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÀïÀþ¤Î¥í¡¼¥ÞÆîÊý¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ó¥Á¥ª³¤´ß¤ØÏ¢¹ç·³¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¢¥Ð¥í¥ó¹â¸¶¤«¤éÌë´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È³¤´ß¤ÎÏ¢¹ç·³¤Î¶¶Æ¬ÔÈ¤ËµðÃÆ¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÌë´ÖË¤·â¤òÊÆ·³¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¥ª¡¦¥¢¡¼¥Ë¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¶²¤ì¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÊø²õ¤¬´Ö¶á¤¤1945Ç¯½Õ¤Ë¡¢28¥»¥ó¥Á£Ë£µ¡Ê£Å¡ËÎó¼ÖË¤ÆóÌç¤¬¡¢¥é¥¤¥óÀî¤Ë±è¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¥ó¡×¤È¡Ö¥³¥Ö¥ì¥ó¥Ä¡×¤ÎÃæ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¤¥é¡¼¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é£±£°£°¥¥í¤Û¤ÉËÌ¤Ë¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Þ¡¼¥¹¥È¥ê¥Ò¥È¤È¡¢90¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ù¥ë¥Ó¥§¤òË¤·â¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¾·Â12¥»¥ó¥Á¤Ç½ÅÎÌ136¥¥í¤Î¡Ö31¥»¥ó¥Á£Ó£ð£Ç£ò4861¡×ÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡£³ê¹ÐË¤¿È¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ëÍÍãË¤ÃÆ¡ÊÍã°ÂÄêÊ¬Î¥ÅûÉÕ¤Ë¤ÃÆ¡Ë¤ÏË¤¸ý¤ò½Ð¤ë¤ÈÁÞÃÆÅû¡ÊÊ¬Î¥Åû¡Ë¤¬Èô»¶¤·¤ÆË¤ÃÆ¤À¤±¤¬ÈôæÆ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë·×²è¼ÍÄø¤Î136¥¥í¤Ï151¥¥í¤È¤¤¤¦Ä¹¼ÍÄø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µðÂç¤¹¤®¤Æ°ÜÆ°¤ÎÂåÂØ¼êÃÊ¤ÏÉÔÈ¯
Àï½ÑÅª¤ËÎó¼ÖË¤¤ÏÅ´Æ»¤òÍÑ¤¤¤Æ¿×Â®¤ËË¤·â°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢£±£¹£´£´Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÎÀï¶·°²½¤ÈÀ©¶õ¸¢¤ÎÁÓ¼º¤Ë¤è¤ê¡¢Ï¢¹ç·³¹Ò¶õµ¡¤¬Ä·ÎÂ¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ÎÎó¼ÖÌÖ¤Ï¤º¤¿¤º¤¿¤Ë¤µ¤ì¡¢°ÜÆ°¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Îó¼ÖË¤¤òÆóÊ¬³ä¤·¤Æ½ÅÀï¼Ö¥Æ¥£¡¼¥¬¡¼¶·¿¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¾è¤»¤ÆÀï¾ì¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë°Æ¤ä¡¢¼«Áö¼°ÜØÃÆË¤¤Î¼ÖÂÎ¤ØÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µðÂç¤Ê½ÅÎÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥ÄºÇÂç¤ÎÎó¼ÖË¤¤Ï¡Ö80¥»¥ó¥Á¡¦¥É¡¼¥é£Ë¡Ê£Å¡ËÎó¼ÖË¤¡×¡Ê£³Ìç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£½ÅÎÌ¤Ï¶îÃà´Ï¤Ê¤ß¤Î1350¥È¥ó¤â¤¢¤ê¡¢½ÅÎÌ£´¡¦£¸¥È¥ó¤ÎÜØÃÆ¡Ê£È£Å¡Ë¤È£·¡¦£±¥È¥ó¤ÎÂÐ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃÆ¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¡£
µðÂç¤Ê80¥»¥ó¥Á¡Ö¥°¥¹¥¿¥Õ¡×Îó¼ÖË¤¤Î³µÎ¬¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Á´Ä¹¤Ï42¡¦967¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Á´¹â¤Ï11¡¦6¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Ã¤¿¡£µðÂç¤ÊÊÒÂ¦£µ¼´£±£°ÎØ¤ÎÂæ¼Ö£¸Âæ¤òÊ£Àþ¡Ê£´ËÜ¡Ë¤ÎÅ´Æ»¤Ç»Ù¤¨¤ë¤¬¡¢Î¾Êý¤Ê¤éÊ£Ê£Àþ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á£¸ËÜ¤Î¥ì¡¼¥ë¾å¤Ë¸Ù¤Ã¤¿·Á¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
»ñ¸»¤òÏ²Èñ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÎó¼ÖË¤¤Ï¡ÖÏ¢¹ç·³¤Î¾¡Íø¤Ë¹¬¤¤¤·¤¿¡×
µðË¤¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï°ì¸ÄÏ¢Ââ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÊ¼°÷1420Ì¾¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢Â¿¤¯¤ÏË¤¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÈÈ¯¼Í½àÈ÷¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Ë·ÚÂÐ¶õË¤¤ÈÍ×°÷¤¬¹Ò¶õ¹¶·â¤ò·Ù²ü¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎË¤¤ÎÁàºî°÷¤Ï500Ì¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏË¤ÃÆÍ×°÷¤À¤Ã¤¿¡£
°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢£²£µ¤ÎÉôÊ¬¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾è°÷±¿ÈÂ¼ÖÎ¾¡¢¿æÈÓ¼ÖÎ¾¡¢¹©ºî¼Ö¡¢ÃÆÌô±¿ÈÂ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¡£È¯¼Í°ÌÃÖ¤Ï»öÁ°¤ËÄ´ºº¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤«¤éÈ¯¼Í½àÈ÷´°Î»¤Þ¤Ç¡¢¾ò·ï¤Ë¤â¤è¤ë¤¬ÄÌ¾ï£³½µ´Ö¤«¤é£¶½µ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¡£È¯¼ÍÊý¼°¤Ï¿åÊ¿º¿Àò¼°Ìô¼¼¡ÊË¤ÃÆ¤È¿ä¿ÊÌô¤¬°ìÂÎ¥¿¥¤¥×¤ÎÌô¼¼¡Ë¤òÍ¤·¡¢½ÅÎÌ£´¡¦£¸¥È¥ó¤Î·ÚÃÆ¡Ê£È£ÅÃÆ¡áÜØÃÆ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ÍÄø£´£·¥¥í¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ÅÎÌ£·¡¦£±¥È¥ó¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÇË²õÍÑ¤Î½ÅÃÆ¤¬¤¢¤ê¡¢È¯¼ÍÂ®ÅÙ¤Ï£±£µÊ¬¤´¤È¤Ë£±È¯¤Ç¡¢£±»þ´Ö¤Ê¤é¤Ð£´È¯¤Ç¤¢¤ë¡£
£³£°¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤Ä¹¤µ¤Î£¸£°¥»¥ó¥ÁË¤¿È¤ò¼«Áö¼°¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¡¢»Ô³¹Àï¤ËÅêÆþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Â¸½À¤ÎÄã¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥ë¥Ã¥×¼Ò¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¼ÖÎ¾¤È£¸£°¥»¥ó¥ÁË¤¤ÎÁí½ÅÎÌ¤¬1500¥È¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¿¤á¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¤ÎÄ´ºº½ñ¤Ë¡¢¡ÖÂç¸ý·ÂÎó¼ÖË¤¤ÏÆÈºÛ¼Ô¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎµðÂçÊ¼´ïÓÏ¹¥¤È¡¢À¯¼£Åª¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤ÈµðÂç¤ÊÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¼´ï¤Î³«È¯¤Ë²ó¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ï¢¹ç·³¤Î¾¡Íø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
