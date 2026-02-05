シドニー五輪男子柔道金メダルの柔道家・井上康生の妻でタレントの東原亜希が、2月4日放送の『1周回って知らない話』（日本テレビ系）で、“例のジンクス”を振り返り、話題となっている。

「東原さんは2003年、フジテレビの深夜格闘番組『SRS』で井上康生さんにインタビューした際に一目惚れし、翌2004年に交際が報じられました。2008年に結婚しましたが、待っていたのはいわれなきバッシング。井上さんが試合で負けるたび、ブログには『東原のせい』『この疫病神』などの心ない声が殺到したといいます」（芸能記者）

東原は番組で、愛する人の敗退について、「負けたら全部、私のせいだったので……。厳しい練習をしている姿を見ていたから、私のせいでみんなが納得するならそれでいいと思っていました」と回顧。会場に行くと叩かれるため「試合は見られなかった」とも明かしていた。

そんな東原には一時期、ファンとの交流のため続けていたブログで、取り上げた人物や出来事に不幸が起こるという噂が広まり、“デスノート”になぞらえて“デスブログ”と呼ばれていた。

Xでも、

《デスブログという懐かしい単語を思い出した》

《東原亜希ってデスブログの人って昔言われてたよな》

と思い出す人も多かった。放送作家が振り返る。

「たとえば『鶴岡八幡宮に参拝してきた』とつづると、境内にある樹齢800年のご神木が倒壊したり、韓国に訪問するとウォンが大暴落するなど、国内外に“影響”があるとされました。こうしたことは年単位の間隔をあけて起きたこともあるなど、どうみても強引な“こじつけ”としか思えないことがほとんど。

ネットユーザーからすれば、ただの“おふざけ”かもしれませんが、本人はかなり傷ついていたというわけです」

とはいえ、東原は幸せを掴んだ。夫は日本代表監督としてリオ五輪で全階級メダル、東京五輪で史上最多5金を達成し、現在は日本オリンピック委員会などの要職を務めている。

今やかつてのような根も葉もない噂も流れることはない東原、今後の活躍ぶりに注目が集まる。