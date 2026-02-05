Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月5日は、人工知能テクノロジーによる自動パワー調整で、ムラのない快適なシェービングを目指せる、BRAUN（ブラウン）の「シリーズ5 51-M1200s-V」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ブラウン 電気シェーバー シリーズ5 電動 髭剃り メンズ 【Amazon.co.jp限定】 51-M1200s-V ミント キワゾリトリマー 防水設計 充電式 コードレス ディープキャッチ網刃 8,980円 （30%オフ） Amazonで見る PR PR

毎秒13回の自動制御で、ヒゲに最適化。ブラウンの電気シェーバー「シリーズ5 」が30％オフの大特価に！

ヒゲの濃さは人それぞれ。BRAUN（ブラウン）の「シリーズ5 51-M1200s-V」は、人工知能テクノロジーが毎秒13回ヒゲの状態を読み取り、パワーを自動調整する電動シェーバー。ムラのない快適なシェービングを目指せるアイテムが30％オフの大特価で販売中です。

本製品の核となるのが、人工知能テクノロジーによる自動パワー調整。ヒゲの濃さを毎秒13回読み取り、負荷に応じてモーター出力をコントロールします。

ヒゲが濃い部分でもパワーを落とさず、薄い部分では過剰にならないため、安定した剃り心地を実現。肌への引っかかりを抑えつつ、効率よく剃り進められるのが特長です。

ヘッド切替システムと簡単洗浄で日常使いに最適

身だしなみの幅を広げるのが、ヘッドを自由に切り替えられる設計です。付属のキワぞりトリマーを使えば、もみあげや輪郭の細かな調整も可能。

クイック洗浄システムを搭載しており、ヘッドを外さずに水洗いできるのも嬉しいポイント。使用後の手入れが簡単なので、毎日のシェービングを無理なく続けられます。

毎秒13回の自動パワー調整でヒゲに最適化し、ヘッド切り替えとクイック洗浄で使い勝手も良好な「シリーズ5 51-M1200s-V」。テクノロジーで身だしなみを効率化したい人にフィットする電動シェーバーです。

