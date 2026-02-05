【ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～】 7月 放送開始予定

「ふつつかな悪女」製作委員会は、TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」の放送時期を4月から7月へ延期した。製作進行状況の遅延によるという。

「ふつつかな悪女」は中村颯希氏による原作で、小説11巻、コミック9巻が刊行されている。TVアニメは動画工房による製作で、「黄 玲琳」を石見舞菜香氏、「朱 慧月」を川井田夏海氏が演じる。

(C)中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会