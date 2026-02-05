息子に「児童手当、貯めてなかったの？」と責められショック！ 大学の初年度納付金“150万円”が払えないのですが、わが家は「年収500万円」…使ってしまうのは仕方ありませんでしたよね…？

児童手当は「全額貯金」で230万円になる

息子の指摘通り、児童手当の総支給額は非常に大きな金額になります。 2024年10月の制度拡充により、支給期間が「高校生年代（18歳到達後の最初の3月31日）」まで延長されました。

もし、生まれた時から高校卒業まで、一度も使わずに全額貯めていた場合、誕生月によって多少の差はありますが、総額は次のようになります（※第1子・第2子の場合の目安）。



【児童手当の総額シミュレーション】 ・0歳～3歳未満（月1万5000円×36ヶ月）：54万円

・3歳～18歳（月1万円×180ヶ月）：180万円

・合計：234万円

私立大学の初年度納付金の平均は文系で約120万円、理系で約160万円です。児童手当さえ残っていれば、入学費用と当面の授業料を十分に賄える計算になります。 息子が「あるはずだよね」と怒るのも、数字の上では無理もないかもしれません。



生活費に消えたのは「仕方ない」こと？

しかし、現実には多くの家庭で児童手当が「生活費」として消えています。 特に年収500万円前後の世帯では、近年の物価高騰や電気代の値上がりにより、家計の余力はほとんどない世帯が多くなっています。



・給与振込口座と同じ口座に児童手当が入る

・引き落とし日にお金が足りず、児童手当で補填（ほてん）される

このように、意図的に「使ってやろう」と思ったわけではなくても、日々の食費や塾代、スマホ代の支払いなどに「いつの間にか吸い込まれていった」というのが実情ではないでしょうか。 「子どもにご飯を食べさせるために使った」のですから、決して無駄遣いではありません。親として「仕方なかった」と自分を責めすぎる必要はないでしょう。

ただし、「教育費として残っていない」という厳しい現実だけは、直視しなければなりません。



「見ないふり貯金」ができなかった今、どうする？

まだ子どもが小さい家庭であれば、「児童手当専用の口座を作り、キャッシュカードは封印する」といった対策が有効ですが、もう大学入学は目前です。「使ってしまったものは戻らない」と腹をくくり、資金調達に動く必要があります。



1. 国の教育ローン（日本政策金融公庫）

もっとも有力な選択肢です。 奨学金（日本学生支援機構）の多くは「入学後」に振り込まれるため、最初にかかる入学金や前期授業料には間に合いません。一方、「国の教育ローン」は合格発表後すぐに申し込め、入学前の納付金に充てることができます。固定金利で安心感があり、子ども1人につき350万円まで借入可能です。



2. 労働金庫（ろうきん）などの入学時必要資金融資

労働組合や生協の会員であれば、ろうきんの教育ローンが低金利で利用できる場合があります。奨学金が振り込まれるまでの「つなぎ融資」として活用できる商品もあります。



3. 正直に話し、奨学金を借りてもらう

親だけで抱え込まず、息子に家計の状況を正直に話すことも大切です。「生活が苦しくて、児童手当は食費や塾代に消えてしまった。申し訳ないが、奨学金を借りて協力してほしい」と頭を下げましょう。

日本学生支援機構の奨学金（貸与型）は、学生本人が借金をして、卒業後に本人が返す制度です。息子にとっては厳しい現実かもしれませんが、進学を諦めないための現実的な手段です。



まとめ

児童手当は、使わずに貯めておけば大学費用の強力な柱となります。しかし、家計の厳しさから生活費に消えてしまうことは、決して珍しいことではありません。

息子に責められてつらいとうなだれるより、まずは「国の教育ローン」などで当面の費用を工面し、入学手続きを済ませることが最優先です。その上で、在学中の費用をどう分担するか、親子で腹を割って話し合いましょう。



執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士