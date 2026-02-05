食楽web

バレンタインが近づき、様々な売り場でチョコレートが溢れる季節です。世界各国の食材がそろう『KALDI』（以下：カルディ）でも、毎年この時期ならではの遊び心あふれるチョコレートがずらりと並びます。今回は、その中でも見た目、楽しさ、ギフト感を兼ね備えた、注目の5品をピックアップしました。気軽な贈り物から自分用まで、ぜひ参考にしてみてください。

「ルージュチョコレート」

858円

ナポリタンチョコレートと、リップケース入りのストロベリーチョコレートのセット。リップは「チョコレート」と言われなければ分からないほどリアルな仕上がり！

すっきりとしたパッケージが好印象

箱を開けた瞬間のサプライズ感は抜群です。ちょっとした遊び心を添えたい人におすすめ。

「ミニねこ缶 ボールチョコ」

378円

手のひらサイズの缶に入ったボールチョコレート。猫モチーフの缶は2種類あり、食べ終わった後は小物入れとしても活躍します。猫好きへのプチギフトにぴったりの一品ですよ。

ティーチョコレート

680円

アッサム、ジャスミン、アールグレイ、チャイ、ルイボスの5種類を詰め合わせたチョコレート。それぞれのお茶の香りがふわっと広がり、甘さは控えめ。大人向けの落ち着いたギフトを探している人におすすめです。

ハンバーガー缶（チョコレート入り）

649円

ハンバーガー型の缶を開けると、中には小さなハンバーガーチョコが。キーホルダー付きなので、鍵やイヤホンケースとしても使えます。デザインは2種類あり、思わず集めたくなる可愛さです。

あまり見かけないユニークなデザインが◎［食楽web］

フルーツデコレーションチョコレート

1382円

ダークチョコレートの上に、アーモンドやドライフルーツを贅沢にトッピング。付属のハンマーで割りながら食べるスタイルは、毎年人気の理由のひとつです。割る際はドライフルーツが飛び散らないよう、少しご注意を。

見た目も中身も個性的な『カルディ』のバレンタインチョコ。贈る相手やシーンを思い浮かべながら選ぶ時間もこの季節ならではの楽しみですね。

（撮影・文◎加藤朋子）

●DATA

KALDI

https://www.kaldi.co.jp/

※商品は数量限定・店舗により取り扱いが異なる場合があります。