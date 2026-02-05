大分市の県道で2021年、時速194キロで車を走行させ死亡事故を起こした被告（当時19）の裁判で、一審の判決を破棄して懲役4年6か月を言い渡した福岡高裁の控訴審判決を不服として、福岡高検が最高裁に上告したことがわかりました。

【写真をみる】事故直後の現場、大破した被告と被害者の車 署名を提出する遺族

被告は2021年2月、大分市大在の県道で時速194キロを出して車を運転し、交差点を右折中だった対向車に衝突。運転していた小柳憲さん（当時50歳）を死亡させたとして危険運転致死の罪に問われています。

2024年11月の一審の裁判員裁判で大分地裁は、検察側が主張した「妨害目的」を否定したものの、時速194キロでの走行を「制御困難な高速度」と認定。同罪を適用し、懲役8年の実刑判決を言い渡していました。

しかし、22日の控訴審判決で、福岡高裁は「制御困難」との判断について「具体的な証明がなく一般論に過ぎない」などと指摘。一審判決を破棄し、過失運転致死罪を適用して懲役4年6か月に減刑しました。

この判決を受け、遺族側は26日に検察側へ上告を求める要望書を提出。この中で、福岡高裁が「サーキット場での実証実験を証拠不十分」とした点について、「一般道で194キロの走行実験は現実問題できるとは思えません。非現実的な要求をすることは、一般社会でいうハラスメント」と批判しています。

さらに、「これが日本の裁判官のあるべき姿とは到底思えません。果たして最高裁でも同じ考えなのか、是非聞いてみたい」と訴えていました。