YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【柴犬あるある】外でしか用を足せない柴犬、吹雪の中でも…』という動画を公開しました。最強寒波の到来で猛烈な吹雪に見舞われる中、外でしか用を足せない柴犬のまめたろうくんと、なんとかミッションを遂行させたい飼い主さんの奮闘が収められています。



動画は、まめたろうくんと飼い主さんが吹雪の中へお散歩に出かける場面から始まります。外でしか排泄ができないまめたろうくんのため、どんな天気でもお散歩は欠かせません。特に問題なのは、なかなかしてくれないというウンチです。



飼い主さんの心配をよそに、まめたろうくんは元気いっぱいに雪の積もった畑を駆け回ります。そして、いつもの排泄ポイントに到着。飼い主さんが固唾をのんで見守る中、まめたろうくんはクンクンと地面の匂いを嗅ぐだけ。しびれを切らした飼い主さんから「うんちしてくんねぇかなぁ」と切実な本音が漏れてしまいますが、残念ながらここでは出ませんでした。



気分を変えるため、車でいつもの公園へ移動します。ボール遊びで運動させ、腸を活発化させて排泄を促す作戦です。雪玉のようになったボールを追いかけて楽しそうに遊ぶまめたろうくん。しかし、飼い主さんの願いは届かず、「もう、うんちしてくれ」と再び本音がこぼれます。



その後もいくつかのポイントを巡りますが、成果はなし。そして、ついに最後の砦「炎のファイナルアルティメットうんちポイント」へ。ここで出なければ諦めて帰るという最終決戦の場所で、まめたろうくんはついに腰を下ろし、見事ミッションをコンプリートしました。



無事に目的を果たし、お家に帰ることができたまめたろうくん。飼い主さんにたくさん撫でられ、満足そうな笑顔を見せる姿に癒やされる動画でした。