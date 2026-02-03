東海テレビの木戸優雅アナウンサー（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。高校時代のクラスメートとの3ショットを投稿。豪華な顔ぶれに驚きの声が上がった。

木戸アナは「大濠高校のクラスメイト3人でパシャリ 3ショットは高校の修学旅行以来かな？笑」と、福岡大大濠でクラスメートだったと説明。

また「仕事で名古屋に来ていた俳優の池松壮亮 池松と同郷の親友 古本武尊(元中日ドラゴンズ)高みを目指している2人を心から尊敬 古本！機会を作ってくれてありがとう」と感謝した。

さらに「池松の出演番組や映画がより一層楽しみになりました そして何より、マネージャーやスタッフが素敵な人ばかりでした いつか一緒にお仕事できたら良いな 素敵な1日に感謝です※ウナギは古本の家族と一緒に行きました」と続けた。

中日の古本も、同じ写真をインスタグラムに投稿。「そうすけ忙しいのに時間作ってくれてありがとう!!」としている。また、古本、池松と小学生の時からの友人の宝塚歌劇団花組の男役スター和海しょうも「最高」とメッセージを送っている。