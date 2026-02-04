【ローソン】チョコスイーツ続々、生チョコタルト・ 冷やしクリームパンなど発売

ローソンは2月3日から、バレンタインシーズンに向けたチョコレートスイーツを順次発売している。

ローソンのオリジナルスイーツブランド「Uchi Café」シリーズから、チョコレートの食感や濃厚な味わいを楽しめるスイーツが登場。生チョコタルトやロールケーキ、冷やしクリームパンを取りそろえる。

◆Uchi Café パリっとしたチョコのもち食感ロール（いちごクリーム）

もちもちとした生地に、パリッとしたチョコレートの食感を組み合わせたロールケーキ。中にはホイップクリームといちごクリームを巻き込み、甘酸っぱさとチョコのコクを同時に味わえる。2月3日発売。税込408円。

※沖縄エリアのローソンでは販売しない。

◆Uchi Café 生チョコタルト

ショコラの味わいとホイップクリームの組み合わせが楽しめるタルト。ほろ苦いチョコタルト生地の上に、2層仕立てのクリームを重ねている。2月3日発売。税込286円。

◆Uchi Café クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ

ふわもち食感の生地の中に、チョコホイップとチョコソースの2種類を詰め込んだ冷やしクリームパン。チョコ尽くしの味わいが特徴だ。2月10日発売。税込192円。