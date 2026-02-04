ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が3日、インスタグラムを更新。

竹中は「おはよう 今日は華華天国担当日 やたたたたたたたーーーーー リスナーさんに会えるるるるるるるるるーーーー」とつづり、ボディーラインあらわなグレーのニットワンピースで港の係船柱に片足を乗せた姿を公開、斜めがけしたバックが胸元を強調した。

この投稿に「ナイスバディですね」「遠くからでも分かる」「でかい」「チャーミングで超可愛いいよー」「裕次郎か」などのコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。