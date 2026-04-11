11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、東京五輪柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直寿と東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロンが激突。ウルフアロンが大外刈りで衝撃1本。完全勝利した。【映像】ウルフ、超巨漢のBDファイターを“秒”で撃破高藤は調印式で「アロンの出す技は全て頭の中に入っている。これが僕の現役最後の試合ということで、引退試合をやりたいと思っています」な