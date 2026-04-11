人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」などで知られる漫画家の秋本治氏（73）が、11日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、仕事のスタイルについて語った。タイトル通り、東京都葛飾区亀有の交番を舞台に、警察官の両津勘吉が型破りな振る舞いで周囲を巻き込んでいくギャグ漫画。1976年から連載をスタートし、16年発売の200巻をもって連載を終了した。連載終了後に201巻が刊行された。