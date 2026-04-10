平成を代表する人気アイメイクブランド「DOLLYWINK」が、ついに復刻♡益若つばさプロデュースの伝説的アイテムが、2026年4月10日（月）より数量限定で登場します。当時、店頭で即完売するほど話題となったつけまつげやアイシャドウが、今の時代にもフィットする“かわいい”を叶えて再びラインナップ。懐かしさと新しさが融合した注目の復刻コスメは、見逃せません♪ 復刻で蘇るDOLLYWINKの魅力 2009年に誕生し