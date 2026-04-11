静岡県浜松市で2022年、祖父母と兄の3人を殺害したとして殺人罪に問われた元警察官の男の裁判で、最高裁は男の上告を退ける決定をしました。決定は10日付けで、男に懲役30年を命じた1、2審判決が確定することになります。元警察官の山田悠太郎被告（26）は2022年3月、浜松市の自宅で祖父（当時79）と祖母（当時76）、兄（当時26）の3人を結束バンドで縛り、頭をハンマーで殴るなどして殺害した罪に問われています。裁判で山田被告