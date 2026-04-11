「かんにんなと言いながら首を絞めた…」 【写真を見る】「かんにんなと言いながら、首を絞めた」「ご破算にしたかった」60年連れ添った妻を絞殺老々介護の果てに…87歳夫が法廷で語った懺悔「線香の一本でもあげたい」 87歳の男の背中は、法廷で震えていた。 60年ほど連れ添った妻が、認知症で暴言などに及ぶようになったことを苦にして、夫が手をかけた“老々介護殺人”。 「もうこれで終わりにしたいと思った」 なぜ悲