【魔王放送局（MHK）「魔王くんちゃんネル」～ハーフアニバーサリー生放送～】 4月11日19時～ 放送 Yostarは、Android/iOS/PC用アクションRPG「ステラソラ」において、新限定キャラクター「オトハ」を実装する。 ケモ耳で和服姿の新たな巡遊者「オトハ」の実装が決定した。役割はバランサー、属性は闇でCVは加隈亜衣さんが担当する。