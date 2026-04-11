俳優高知東生（61）が11日までにXを更新。やめられないものを明かした。「首相が煙草を吸うとか吸わないとか言われているけど、実は俺も禁煙できないんだよな」と前置きした上で「薬物はもちろん酒もやめたが煙草だけはやめられない」と打ち明けた。続けて「これだけ喫煙者にとって居心地の悪い社会になっても、『やめよう』という気持ちになれないんだよなぁ。煙草の依存性がそれだけ強いということなんだろうか？」と投げかけた