◇パ・リーグ楽天11―4オリックス（2026年4月11日楽天モバイル）楽天の早川隆久投手（27）が7回3安打1失点で、昨年6月20日の広島戦（マツダ）以来、295日ぶりの勝利。同年9月の左肩クリーニング手術を乗り越え、「全く気にせず投げられた。意外と緊張はなく、楽しもうというマインドに持っていった」と白い歯を見せた。捕手の太田が「待っていても押せると思ったぐらいの球威」と称えた最速148キロの直球を軸に4回まで1