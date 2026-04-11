4月10日から人気アニメ『名探偵コナン』劇場版の最新作『ハイウェイの堕天使』が公開された。3作連続で興行収入が100億円を突破しているキラーコンテンツとあり、公開初日はTジョイ・横浜では1日で59回上映と、“電車の時刻表並み”となるなど話題を集めている。「毛利蘭です！中学生になりました」劇場版の公開を直前に控えた4月9日の夜8時、ある新人タレントの投稿に記載されている名前が、SNS上で大きな話題となっている