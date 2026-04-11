長野市にある長野県庁の敷地内で11日、イノシシが出没し、その後、近くで捕獲されました。けが人はいませんでした。長野県庁近くの川沿いに集まる警察や長野市、それに猟友会などの関係者。捕獲されたイノシシが運び出されていきます。警察によりますと11日午後2時ごろ、長野県庁のロータリーにイノシシがいるのを職員が発見しました。その後、イノシシは午後4時半前、長野県庁の西側で捕獲されました。けが人はいませんでした。イ