整形に多額の資金を投じ、理想の姿を手に入れた女性たちが本気で恋を探す恋愛リアリティーショーが開幕。上智大学に通う21歳の女子大学生が、整形に込めた思いと内面の葛藤を赤裸々に告白した。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

沖縄の美しい海を舞台に始まった新企画「シリコンズラブ」では、シリコンを身にまとい姿を変えた女性たちが真実の愛を求めて集結した。その中の一人として登場したなのは、現在、東京の上智大学に通う21歳の現役大学生だ。自身の整形について「色々しすぎて全部覚えてないんですけど、95万ぐらい」と総額を明かした。整形後は顔を褒めてもらう機会が非常に増えたというが、「でもやっぱり顔じゃなくて、中身を見てほしいなっていう気持ちがあります」と、外見の美しさが先行してしまうことへの複雑な胸中を吐露。これまでの恋愛では自分のことを上手く出せなかったと振り返り、この旅では自分自身をさらけ出すことを誓って参加した。

なのの整形前の顔が公開されるとスタジオからは「変わるね〜」「大学生で（整形）！？」と驚きの声が上がっていた。