【新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX】 3月25日 発売予定 価格： 【通常版】11,000円 【有償特典付き】14,000円

新規描き下ろしイラスト「ウィンタービジュアル」

バンダイナムコフィルムワークスは、「新機動戦記ガンダムＷ」30周年を記念して、新規描き下ろし「ウィンタービジュアル」を公開した。

「新機動戦記ガンダムＷ」は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として、1995年4月7日にTV放送が始まり、2025年に30周年を迎えた。

本ビジュアルは、3月25日発売の「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX」【A-on STORE ＆ プレミアムバンダイ限定】有償特典のアクリルパネルに使用される。さらに、「4K リマスターBOX」音声特典として収録される新規オーディオコメンタリー参加キャストの収録写真も公開された。

そのほかにも、「4K リマスターBOX」発売を記念したアイコン配布キャンペーンの実施や、LINEスタンプ第2弾配信も行なわれている。

新規描き下ろしイラスト「ウィンタービジュアル」解禁！

「ウィンタービジュアル」はウイングガンダムゼロ クロークドカスタムが背後にそびえ立ち、ヒイロとリリーナが肩を並べる特別なビジュアル。

「A-on STORE」および「プレミアムバンダイ」では、本ビジュアルを使用したアクリルパネルが付属する有償特典付き商品「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX」の予約を受け付けている。

「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX」

A-on STORE＆プレミアムバンダイ限定有償特典付き：販売価格 14,000円

有償特典なし：販売価格 11,000円

有償特典：新規描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（A4サイズ）

A-on STORE

□有償特典付き商品のページ

□有償特典なし商品のページ

プレミアムバンダイ

□有償特典付き商品のページ

□有償特典なし商品のページ

※本有償特典は、「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX」とのセット商品となります。単品での販売はありません。

※本有償特典は、A-on STORE ならびにプレミアムバンダイのみ、お取り扱いとなります。他 一般店舗での販売はありません。

※本有償特典は、準備数に限りがございます。予約締切日の2月12日までにご予約いただくと必ずお付けいたします。それ以降は、有償特典は無くなり次第終了となります。

音声特典 新規オーディオコメンタリー 収録写真公開！

「4K リマスターBOX」に音声特典として収録される新規オーディオコメンタリー参加キャストの収録写真が公開された。

※敬称略

「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX」発売記念 アイコン配布キャンペーン 開始！

「4K リマスターBOX」の発売を記念して、2月3日より、ガンダム公式Xにて、キャラクターやモビルスーツのイラストを使用したアイコンが毎日配布される。

キャンペーン初日となる本日は、ヒイロ・ユイ、リリーナ・ドーリアン、ウイングガンダムゼロ クロークドカスタムのアイコンが配布される。

□ガンダム公式X

「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇 4K リマスターBOX」（4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc）

商品概要

発売日：3月25日(水)

商品番号：BCQA-0025

価格：11,000円

【封入特典】

・スペシャルブックレット

・特典ディスク（Blu-ray1枚）

（1）Dolby Cinema版「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇」公開記念舞台挨拶（2025年9月7日開催）

（2）ゼロから分かるガンダムＷ！（NA：デュオ・マックスウェル）

（3）「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別篇」LAST IMPRESSION Special Digest

【映像特典】※本編ディスクに収録

・劇場予告編

・「新機動戦記ガンダムＷ」30周年記念映像「新機動戦記ガンダムＷ -Operation 30th-」

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

※商品の仕様・特典は予告なく変更になる場合があります。

法人特典情報

法人共通特典

キャスト複製サイン入りイラストカード（5枚セット）

※複製サイン：緑川 光（ヒイロ役）／関 俊彦（デュオ役）／中原 茂（トロワ役）／折笠 愛（カトル役）／石野竜三（五飛役）

※敬称略

【対象法人】

A-on STORE/プレミアムバンダイ/赤い熊さん/全国アニメイト（アニメイト通販含む）/Amazon.co.jp/あみあみオンラインショップ/ HMV、HMV&BOOKS online/げっちゅ屋（Getchu.com）/ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）/ Joshin ディスクピア（Joshin webショップ含む）/セブンネットショッピング/ソフマップ・アニメガ/タワーレコード（一部店舗を除く）/とらのあな/Neowing/ビックカメラ ※一部店舗除く/メロンブックス（通販含む）/ヤマダデンキ ※一部店舗除く/ヨドバシカメラ/楽天ブックス/ WonderGOO/新星堂 ※一部店舗除く

【注意事項】

※特典対象外設定の商品がある場合があります。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※各特典は、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合があります。

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へご確認をお願いいたします。

※特典は商品購入時にお渡しします。

※特典は予告なく変更となる場合があります。

「新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz 特別篇」LINEスタンプ配信中

LINEスタンプ「新機動戦記ガンダム W Endless Waltz 特別篇」が、コミュニケーションアプリ「LINE」内スタンプショップにて配信されている。価格は100コイン（Android端末、iOS端末のみ）、もしくは250円。

「ガンダム W」LINEスタンプ第2弾となる今回は「ガンダムW Endless Waltz 特別篇」の名場面を使用したスタンプがラインナップされている。

□販売サイト

「新機動戦記ガンダムＷ」のLINEスタンプも配信中

□販売サイト

(C)創通・サンライズ